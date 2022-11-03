Под Варшавой полиция преследовала 16-летнего водителя, мчавшегося 240 километров в час: видео

Погоня за юным водителем в трех поветах возле Варшавы длилась полчаса. Подросток ехал со скоростью 240 километров в час, нарушал все возможные правила дорожного движения и таранил автомобили.

Все началось с того, что в Отвоцке (в 30 километрах от Варшавы) на трассе S-17 полицейские пытались остановить Audi, которая ехала на 39 километров в час больше максимально допустимой скорости. Но горе-водитель проигнорировал требование копов и еще больше ускорился. Тогда полиция начала погоню, но догнать нарушителя было непросто.

Читайте также Правила перевозки детей в Польше: что нужно знать родителям-водителям

Опасная погоня под Варшавой

Почти 30 минут продолжалась погоня за Audi. За это время водитель успел проехать три повета: Отвоцкий, Гарволинский и Рыцкий. Чтобы поймать нарушителя, к операции присоединились дополнительные экипажи.

Он был чрезвычайно опасен и дерзок, поэтому пришлось привлекать дополнительные патрули. Водитель нарушал все правила дорожного движения, таранил транспортные средства, обгонял их на обочине и даже устраивал ДТП. Порой он развивал скорость более 240 километров в час,

– говорят в полиции.

В конце концов, водитель, поняв, что шансов убежать у него нет, он бросил авто в поле и продолжал бежать пешком. Но правоохранители оказались быстрее.

Водителем Audi оказался 16-летний житель Люблина. Он был трезв, но вез двух пассажиров – 14 и 18 лет. У парня был договор купли-продажи автомобиля с фальшивой подписью. Собранные по делу материалы будут переданы семейному суду, который и решит дальнейшую судьбу подростка. Полицейские инкриминировали ему 7 преступлений.

Видео погони за 16-летним водителем возле Варшавы