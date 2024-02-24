Не боятся разбудить древних духов: под Стоунхенджем появится тоннель

Тысячи лет Стоунхендж очаровывает и волнует. Сотни ученых пытались разгадывать его тайны. Сотни художников вдохновлялись этим загадочным местом для своих произведений. А теперь под под Стоунхенджем появится тоннель.

Стоунхендж – локация из легенд. Эти камни-великаны, которые расположились вблизи города Солсбери, даже связывали с самыми знаковыми героями британского фольклора – волшебником Мерлином и Королем Артуром. Утверждают, что священной локации – несколько тысяч лет. Ее история началась задолго до начала нашей эры.

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Ежегодно десятки тысяч туристов приезжают, чтобы собственными глазами увидеть величие Стоунхенджа. Здесь загадывают желания и проводят обряды.



Здесь чувствуется особая магия / Unsplash

Для чего под Стоунхенджем построят тоннель

Власти Великобритании задумали разгрузить движение транспорта на участке вокруг Стоунхенджа, Эймсбери и Солсбери. Проект строительства дорожного тоннеля A303 (длина – 3,3 километра) утвердили еще летом 2021 года. В то же время активисты подали в суд. Они утверждали, что нельзя проводить такие работы на территории Стоунхенджа.

Представители Save Stonehenge World Heritage Site отмечали: строительство тоннеля может нанести памятнику "необратимый вред". Между тем в ЮНЕСКО и вообще угрожали: если строительство реализуют, Стоунхендж могут убрать из перечня объектов всемирного наследия. В то же время суд отклонил иск активистов. Так что, тоннель, очевидно, все-таки появится.