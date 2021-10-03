Почти 300 нелегалов: в Польше разоблачили фирму, которая незаконно трудоустраивала украинцев

В Ольштиде пограничная служба проводила проверки агентств по трудоустройству. Во время таких работ было обнаружено фирму, которая незаконно предоставляла работу иностранцам.

Владелец агентства является гражданином Польши. Он родом из Новомейского повета.

Интересно Нашел счастье и получил опыт за границей, после чего вернулся на Родину: история украинца

Подробнее о разоблачении фирмы, которая трудоустраивала иностранцев

С нарушением законодательных норм владелец агентства за последнее время допустил к работе в Польше граждан следующих стран:

Украины – 266 человек;

Грузии – 24 человека;

Беларуси – 8 человек;

Молдовы – 1 человек.

Нелегалы ​​работали в Вармии и Мазурах. Как видим, почти все незаконно устроенные рабочие – украинцы.

Работодатель не выполнил свои обязательства перед ужондамы по информированию и не уведомлял соответствующие органы о предоставлении работы иностранцам. За это ему придется заплатить 30 000 злотых штрафа.