Украинцы массово мигрируют внутри Европы: куда переезжают чаще всего и по каким причинам

В течение двух с половиной лет войны миллионы украинцев искали убежища в Европейском Союзе. Сначала многие бежали в соседние страны, а некоторые выбрали более экономически развитые государства. Тем не менее с течением времени динамика ситуации изменилась.

В свете экономических вызовов и трудностей с ассимиляцией граждане Украины вынуждены искать лучшие возможности в странах пребывания. Причины значительной миграции украинцев и распространенные направления их миграции – далее в материале!

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Откуда украинцы едут чаще всего?

Италия сейчас переживает значительный отток украинских беженцев. Последние данные показывают, что только за последний год 18 125 человек покинули страну из-за бюрократических проблем. Эта цифра составляет 11,2% от общего количества украинских беженцев в Италии.

Стала массовая миграция украинцев из Польши, большинство из которых решили поселиться в Германии. По последним данным, более 350 000 украинцев выехали из Польши в Германию в поисках нового места, которое можно назвать домом.

Каковы причины такой миграции?

Социологи, проведя опрос, пришли к выводу, что таких причин сразу несколько. К примеру, они берут ситуацию с переездом украинских граждан из Польши в Германию. Итак:

Социальные выплаты. В Германии более привлекательные социальные выплаты для украинцев.

В Германии более привлекательные социальные выплаты для украинцев. Социальные связи. Многие украинцы переезжают к друзьям и знакомым, которые уже обосновались в Германии.

Многие украинцы переезжают к друзьям и знакомым, которые уже обосновались в Германии. Финансовая выгода. После оплаты всех расходов на пребывание в Германии остается больше денег, чем в Польше.

После оплаты всех расходов на пребывание в Германии остается больше денег, чем в Польше. Работа. В Германии удалось найти работу с более высокой зарплатой.

В Германии удалось найти работу с более высокой зарплатой. Защищенность. Украинские беженцы имеют возможность чувствовать себя действительно защищенными в Германии.

Маргарита Сытник, представитель аналитической платформы EWL, сообщила, что почти 59% украинских беженцев, которые не смогли трудоустроиться в Польше, переехали в Германию. Шокирующим является тот факт, что каждый третий из них уже успешно нашел работу в Германии.

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Институт социологии Национальной академии наук Украины официально подтвердил, что значительное количество украинцев сначала мигрировала в Польшу из-за ее близости, общий язык и культурные связи. Однако со временем многие из них начали искать возможности в других странах, поскольку им было сложно интегрироваться и обустроиться в Польше. По данным Института, Германия стала излюбленным местом назначения для украинских беженцев, поскольку там они могут воспользоваться значительной социальной поддержкой, что существенно влияет на качество их жизни.

Итак, миграция украинских беженцев из Польши в Германию обусловлена рядом факторов, среди которых социальная поддержка и возможность найти работу занимают ключевые позиции.