Почему украинцы боятся ехать в Польшу: эксперт назвала три главные причины

Нередко трудовые мигранты не чувствуют себя в безопасности. Люди отправляются на работу за границу с недоверием и сомнениями. Директор Департамента рекрутации компании по международному трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда назвала самые распространенные причины страхов украинцев, которые едут на заработки в Польшу.

Следует отметить, что более 80% украинцев, согласно социальным исследованиям, ищут работу за границей по экономическим причинам. Поэтому многие недобросовестные польские работодатели знают, что люди теряют внимательность в поисках быстрых заработков, игнорируют правила заключения трудового договора или вообще предлагают нелегальный труд.

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Страхи украинцев о работе в Польше

Анна Джоболда выделяет следующие три главные причины, по которым украинцы боятся ехать в Польшу на работу:

страх быть обманутыми и вернуться домой без денег;

нелегальное трудоустройство и его негативные последствия;

невозможность продлить свое пребывание в Польше и подать документы на карту побыту.

Сейчас все больше украинцев едут с польскими рабочими визами нелегально в Германию, поскольку там зарплаты выше, объясняет эксперт. Также часто люди не хотят ждать оформления документов в Польше и выходят на работу раньше, что противоречит польскому законодательству. Как следствие, работник, нарушающий правила, становится уязвимым. Недобросовестные работодатели в таких случаях могут не выплачивать всю сумму, штрафовать без уважительных причин и всячески обманывать рабочего.

Кроме того, трудовые мигранты часто боятся, что работодатель неправильно оформит документы, а они не смогут оформить карту побыту и продлить легальное пребывание в Польше, а значит – получают риски депортации.

Во время пандемии все эти страхи усилились, потому что карантинные правила часто меняются, а трудовым мигрантам трудно следить за всеми нововведениями.

, что в Польше сейчас работают около 1,5 миллиона украинских граждан.