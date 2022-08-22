Почему поляки начали массово скупать сахар

Поляки, опасаясь, что на полках магазинов не останется сахара, начали скупать его чуть ли не в оптовых количествах. В июле продажи этого товара в розничных магазинах достигли рекордного уровня.

Так, польские торговые сети зафиксировали рекордные продажи сахара. Поляки в июле потратили на этот товар более 73 миллионов злотых, а это – 13,3 миллиона килограммов. В 2021 году потребители покупали сахар на 83% меньше.

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Сахарная лихорадка в Польше

Эксперты говорят, что в летний сезон всегда больше спроса на сахар. В этот период поляки готовят консервацию, поэтому реализация сахара намного больше. Но в этом году жители Польши практически спровоцировали нехватку сахара, сметая все упаковки с полок. Более того, в интернете проводились многочисленные аукционы, и цены даже за 1 килограмм сахара зашкаливали.

По статистике каждый четвертый покупатель приходил в магазин только за сахаром и не брал больше ничего, каждый восьмой — покупал за один раз более 10 килограммов.

Рост спроса на сахар обусловлен сообщениями о нехватке доступности и ограничении на этот продукт в магазинах, а также опасениями относительно дальнейшего повышения стоимости,

– объяснили аналитики Центра мониторинга рынка.