Почему не стоит качаться на гирляндах: опыт одного мужчины из Польши – забавные фото

В городе Легница 6 декабря включили рождественскую иллюминацию на Рыночной площади. Праздничной атмосфере очень обрадовались местные жители. В первую очередь один человек, который на радостях решил прокатиться на гирлянде.

Действия мужчины зафиксировали камеры наблюдения. Из-за необдуманного поступка был поврежден новогодний декор.

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В полночь приборы видеомониторинга на Рыночной площади сняли, как неизвестный мужчина качается на только что установленной городской гирлянде. На действия жителя города сразу отреагировала местная полиция.

Правонарушителя быстро разыскали. Он был в нетрезвом состоянии и ссорился с полицейскими. Поэтому правоохранители отвезли его в вытрезвитель.

Действия мужчины оценили как хулиганство. Вид наказания будет зависеть от того, как оценят стоимость ущерба.

В Польше пьяный мужчина качался на новогодней гирлянде / Фото Rzecznik Prasowy Straży Miejskiej w Legnicy