Несмотря на войну и опасность: что побуждает иностранцев возвращаться в Украину

В начале войны значительное количество иностранных граждан и студентов, проживающих в Украине, решили покинуть страну. Однако, несмотря на риск их личной безопасности, множество этих лиц вернулись и решили быть в Украине.

Очевидно, для этого есть свои причины. Так, издание The New York Times привело истории иностранцев, решивших жить в Украине, несмотря на продолжающуюся почти два года войну.

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Почему многие иностранцы возвращаются в Украину, несмотря на войну?

Сирийка Ехеа проживала в Киеве с 2012 года. Она выехала из столицы в Германию в первые дни войны, где получила убежище с двумя дочерьми. Но уже в мае 2022 вернулась в Украину, чтобы родить здесь сына.

Война еще не закончилась, и психологические потери, которые она наносит, изнурительны. Но к этому привыкаешь. И мы как сирийцы, вышедшие из войны, – здесь в безопасности. Мы были счастливы здесь, мы жили комфортно,

– рассказала женщина.

Ехеа с дочерьми / Фото The NY Times

Студенты университетов вернулись, сравнивая ценность образования с рисками войны. Китаец Ван Чжэн учился в Украине с 2017 года и перешел в магистратуру, когда началась война. Он уехал в Китай и продолжил обучение онлайн, но весной вернулся в Киев.

Его девушка вернулась в Киев в июле. Они планируют строить свою жизнь в Украине.

Я чувствую, что это моя вторая родина,

– сказал Ван Чжэн.

В 2020 году в украинских университетах обучалось около 76 500 иностранных студентов, больше всего – из Индии. Большинство из них уехали в первые недели войны. Но впоследствии многие вернулись продолжить обучение в Украине.

Ван Чжэн учится в Украине, несмотря на войну / Фото The NY Times

Другие иммигранты говорят, что намерены остаться на Украине надолго, даже если война разрушает их жизнь. К примеру, палестинец Абдалялил Реджи, работающий в Украине врачом, сначала выехал в Британию с женой и двумя детьми, но летом 2022 года вернулся в Украину.

Сириец Абдулла Хоссейн аль-Рабии, владеющий рестораном в Киеве и имеющий в Украине "дополнительную защиту", женат на украинке и планирует оставаться в стране. Он подчеркнул, что "не застрял в Украине, а просто не хочет уезжать".

Некоторые украинцы планируют остаться в Европе

После 24 февраля Дания приняла более 40 тысяч беженцев из Украины. И даже по завершении войны каждый второй украинец хочет остаться проживать и работать в этой стране. Таковы результаты исследования Копенгагенского университета "Украинцы в Дании". 49,5% опрошенных беженцев из Украины сказали, что хотят оставаться в Дании и дальше.

Также почти половина граждан Украины хотят надолго или навсегда остаться в Германии. Это данные опроса Федерального института народонаселения. 44% респондентов планируют остаться в ФРГ еще на несколько лет или даже навсегда.

Намерения украинцев остаться в Польше исследовали эксперты миграционной платформы EWL. Причины оставаться или ехать домой зависят от возраста беженцев – молодежь больше склоняется к жизни за границей, а люди постарше хотят вернуться домой.

В то же время, по данным украинских пограничников, в 2023 году почти все граждане, выезжавшие за пределы Украины (99%), вернулись домой.