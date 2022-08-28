Почему чешские дети радуются, когда получают единицу и еще 8 особенностей образования в Чехии
28 августа 2022 , 12:00Читати новину українською
Источник:инстаграм TransferGo Ukraine
В каждой стране система образования имеет свои особенности. В этот раз разберемся, чем могут удивить украинских детей школы в Чехии.
Уже совсем скоро украинские дети, оказавшиеся в Чехии из-за российско-украинской войны, пойдут в местные школы. Итак, знакомим с особенностями чешского образования на случай, если вы решили остаться в стране и отдаете ребенка здесь на обучение.
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Чем отличаются чешские школы от украинских
- Садочки бывают муниципальными – бесплатными, а также частными.
- Чтобы записать ребенка, иностранцы должны предоставить разрешение на проживание в Чехии, справку из полиции о пребывании ребенка в стране и ее медицинскую карточку с информацией о прививках и перенесенных заболеваниях.
- Полное среднее образование в Чехии включает 13 лет обучения, дети идут в школу в 6-летнем возрасте.
- Здесь практикуется система активного обучения — она помогает развивать способность самостоятельно решать задачи и воспитывать будущих лидеров.
- Система оценивания от 1 до 5 баллов, самая высокая оценка – 1.
- После 9 класса учащиеся сдают экзамены и получают свидетельство о среднем образовании.
- Следующие 4 года школьники учатся в старших классах гимназий или профессиональных учебных заведениях.
- Завершив 13-летний курс, учащиеся сдают экзамен и получают аттестат, дающий право поступать в вуз.
- Чтобы продолжить обучение в чешском вузе, иностранцам нужно иметь документ о среднем образовании, полученный после 11 класса или после колледжа. Все документы, изданные в странах, не входящих в ЕС, необходимо нострифицировать.