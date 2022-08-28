Почему чешские дети радуются, когда получают единицу и еще 8 особенностей образования в Чехии

В каждой стране система образования имеет свои особенности. В этот раз разберемся, чем могут удивить украинских детей школы в Чехии.

Уже совсем скоро украинские дети, оказавшиеся в Чехии из-за российско-украинской войны, пойдут в местные школы. Итак, знакомим с особенностями чешского образования на случай, если вы решили остаться в стране и отдаете ребенка здесь на обучение.

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Чем отличаются чешские школы от украинских