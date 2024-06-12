Пляжи Испании уменьшаются ежегодно: как такое возможно

Испанское побережье теряет до 5 метров пляжа ежегодно из-за сочетания климатических изменений и человеческой деятельности. Это представляет значительный вызов для Испании, учитывая, что 39% населения страны проживает вдоль побережья.

Правительство Испании десятилетиями заявляло, что береговая линия страны страдает от "общего процесса регрессии побережья". Но масштаб проблемы ставит ситуацию в центр внимания.

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Пляжи Испании теряют до 5 метров ежегодно

В период с 2016 по 2022 год побережье Аррайханаль-Сан-Хулиан между Торремолиносом и Малагой отступило на 45 метров.

По данным Министерства экологического перехода, этот участок береговой линии потерял более 200 000 квадратных метров пляжа. Сначала это происходило из-за человеческой деятельности, затем – из-за климатических изменений.

Строительство пристаней, жилья, полей для гольфа, изменение русла рек заложили основу для эрозии. Еще на изменение берега повлияли ухудшающиеся климатические условия:

увеличение экстремальных погодных явлений,

рост уровня моря,

изменение высоты волн.

Вместе эти факторы означают, что на этом участке побережья Испании каждый год теряется от 1,5 до 4,5 метров пляжа. В некоторых районах эта эрозия достигает 5 метров.

В общем между 2016 и 2022 годами некоторые участки побережья отступили на 45 метров. Другие дела обстоят лучше, но только три из 27 участков этого региона потеряли менее 10 метров.

Почему береговая эрозия является проблемой для Испании?

На побережье Испании проживает 39% населения страны с относительно высокой плотностью – 429 человек на квадратный километр. Это делает береговую эрозию серьезной проблемой для более 18 миллионов людей, которые там живут, а пляжи действуют как естественный барьер против ветра и дождя.

Туризм, который является основной частью экономики Испании, также полагается на ее побережья, но развитие, что он приносит, также способствует эрозии.



Пляжи Испании уменьшаются ежегодно на 5 метров / Фото Unsplash

Устранение ущерба обходится правительству Испании в десятки миллионов евро ежегодно. Песок приходится завозить из других мест, чтобы заполнить пляжи для летнего туристического сезона. Затем этот песок снова извлекается эрозией – иногда быстрее, чем он может быть заменен.

К слову, исследование, проведенное группой европейских исследователей, включая ученых из Университета Кадиса в Андалусии, недавно выявило, что половина песчаных пляжей в мире может исчезнуть в этом веке. Они говорят, что основной причиной этой широко распространенной береговой эрозии является изменение климата.