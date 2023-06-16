Итальянский пляж с розовым песком под угрозой уничтожения: виноваты туристы

Уникальный розовый пляж Италии – Spiaggia Rosa – может быть уничтожен из-за чрезмерного туризма. Власти не пускают на него посетителей и налагают большие штрафы.

"Розовый пляж" расположен на острове Буделли, это у побережья Сардинии. Spiaggia Rosa считается одним из самых привлекательных мест региона благодаря необычному розовому песку. Именно из-за его оригинального цвета здесь собираются толпы туристов, разрушающих экосистему уникального пляжа.

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Розовый пляж

Песок на Spiaggia Rosa имеет розовый оттенок из-за микроорганизма Pink Miniacina. Он живет на корнях морской травы, но когда его вымывает на берег, смешивается с мелким песком пляжа и окрашивает его в розовый.

Этот оригинальный пляж впервые оказался под большой угрозой в 1980 году. Посетители массово воровали и вывозили розовый песок. Это повлияло на потерю цвета. Теперь Spiaggia Rosa снова в опасности, но из-за туристов, массово стекающихся на пляж, чтобы сделать эффектные фото. Толпы влияют на естественную экосистему острова и провоцируют эрозию. Поэтому власти вводят запреты и штрафы.

Туристов на Spiaggia Rosa не пускают / Фото с инстаграма Vistanesardegna

Вход запрещен

Полюбоваться "Розовым пляжем" можно только с моря. Для этого нужно присоединиться к специальной экскурсии на лодке. Заходить на его территорию строго-настрого запрещено, но все равно находятся те, кто пытается это сделать. Таких нарушителей подстерегают власти и правоохранители, чтобы "наградить" их штрафом до 500 евро.

Пляж снова в опасности, поскольку люди прибывают на лодках, проникают на пляж, а затем публикуют фотографии. Это позволяет нам оштрафовать их на сумму до 500 евро,

– рассказал директор национального парка архипелага Маддалена Фабрицио Фоннессу.

Постоянно жить на острове Буделли разрешено только одному человеку – смотрителю "Розового пляжа".

Сардиния ограничивает доступ к пляжам

Торговля песком, ракушками и галькой из СардинииТуристов тщательно проверяют с помощью сканеров в аэропорту. За попытку вывезти из страны песок или ракушки можно получить

Напомним, итальянцы решили ограничить доступ к пляжам Сардинии на летний сезон. Теперь нужно бронировать место заранее, чтобы отдохнуть в некоторых зонах морского побережья. Так стараются сохранить природную среду Сардинии.

Новые ограничения будут касаться четырех самых популярных пляжей: Cala dei Gabbiani, Cala Biriala, Cala Goloritze, Cala Mariolu. Первые два смогут принимать до 300 человек в день, третий – до 250, последний – до 700 человек.

Чтобы гарантированно попасть на выбранный пляж, нужно забронировать место. Для этого следует воспользоваться специальным приложением "Сердце Садинии" (Cuore di Sardegna). Резервировать место следует за 72 часа до прибытия.