Итальянский пляж с розовым песком под угрозой уничтожения: виноваты туристы

16 июня 2023, 11:08
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Источник:

Mirror

Уникальный розовый пляж Италии – Spiaggia Rosa – может быть уничтожен из-за чрезмерного туризма. Власти не пускают на него посетителей и налагают большие штрафы.

"Розовый пляж" расположен на острове Буделли, это у побережья Сардинии. Spiaggia Rosa считается одним из самых привлекательных мест региона благодаря необычному розовому песку. Именно из-за его оригинального цвета здесь собираются толпы туристов, разрушающих экосистему уникального пляжа.

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Розовый пляж

Песок на Spiaggia Rosa имеет розовый оттенок из-за микроорганизма Pink Miniacina. Он живет на корнях морской травы, но когда его вымывает на берег, смешивается с мелким песком пляжа и окрашивает его в розовый.

Этот оригинальный пляж впервые оказался под большой угрозой в 1980 году. Посетители массово воровали и вывозили розовый песок. Это повлияло на потерю цвета. Теперь Spiaggia Rosa снова в опасности, но из-за туристов, массово стекающихся на пляж, чтобы сделать эффектные фото. Толпы влияют на естественную экосистему острова и провоцируют эрозию. Поэтому власти вводят запреты и штрафы.

Туристов на Spiaggia Rosa не пускают / Фото с инстаграма Vistanesardegna

Вход запрещен

Полюбоваться "Розовым пляжем" можно только с моря. Для этого нужно присоединиться к специальной экскурсии на лодке. Заходить на его территорию строго-настрого запрещено, но все равно находятся те, кто пытается это сделать. Таких нарушителей подстерегают власти и правоохранители, чтобы "наградить" их штрафом до 500 евро.

Пляж снова в опасности, поскольку люди прибывают на лодках, проникают на пляж, а затем публикуют фотографии. Это позволяет нам оштрафовать их на сумму до 500 евро,
– рассказал директор национального парка архипелага Маддалена Фабрицио Фоннессу.

Постоянно жить на острове Буделли разрешено только одному человеку – смотрителю "Розового пляжа".

Торговля песком, ракушками и галькой из Сардинии стала незаконной в 2017 году. Туристов тщательно проверяют с помощью сканеров в аэропорту. За попытку вывезти из страны песок или ракушки можно получить штраф до 3000 евро.

Сардиния ограничивает доступ к пляжам

Напомним, итальянцы решили ограничить доступ к пляжам Сардинии на летний сезон. Теперь нужно бронировать место заранее, чтобы отдохнуть в некоторых зонах морского побережья. Так стараются сохранить природную среду Сардинии.

Новые ограничения будут касаться четырех самых популярных пляжей: Cala dei Gabbiani, Cala Biriala, Cala Goloritze, Cala Mariolu. Первые два смогут принимать до 300 человек в день, третий – до 250, последний – до 700 человек.

Чтобы гарантированно попасть на выбранный пляж, нужно забронировать место. Для этого следует воспользоваться специальным приложением "Сердце Садинии" (Cuore di Sardegna). Резервировать место следует за 72 часа до прибытия.

Автор: Яна Лепка