Платный въезд в ЕС с 2024 года: все, что нужно знать о новом разрешении ETIAS

Собрали в материале все, что нужно знать украинцам о новой системе платного въезда в страны Европы уже через год.

С 2024 года туристы из более чем 60 стран будут въезжать в Шенгенскую зону по новым правилам. Украинцев эти изменения коснутся также. Что нужно учесть при пересечении границы и сколько будет стоить ETIAS – дальше в материале.

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Подробнее об ETIAS

Вскоре украинцам нужно будет получать новое разрешение на поездки в страны Европы. Европейская система информации и авторизации поездок (ETIAS) должна запуститься ориентировочно с середины 2024 года.

ETIAS – это не виза

Разрешение ETIAS не является новым типом визы. Некоторые путешественники запутались, потому что подумали, что вскоре им понадобится виза для поездки в Шенгенскую зону, хотя между странами действуют безвизовые соглашения.

На самом деле, ETIAS – это программа предварительной проверки безвиза для путешественников, поэтому дополнительно ничего оформлять не нужно. Для получения шенгенской визы нужно проходить множество различных процедур: собрать документы, прийти на прием, пройти собеседование и уплатить визовый сбор. А с ETIAS вы потратите всего 10 минут на подачу заявки онлайн.

Угроза мошенничества

Аферисты не дремлют, поэтому появилось немало сайтов, выдающих себя за официальный портал ETIAS. Также есть те, которые называют себя посредниками для получения ETIAS (хотя эта услуга совсем не нужна).

ETIAS не влияет на визовые заявки

Зафиксируйте, что официальный сайт ETIAS работает под доменом "europa.eu". Больше никаких вариантов быть не может.

Тем путешественникам, которым нужна шенгенская виза для поездки в Европу, пользоваться ETIAS не нужно. Получать новое разрешение следует только туристам с безвизовым въездом в ЕС.

Синим на карте отмечены страны, куда нужно иметь ETIAS для въезда / Скриншот с travel-europe.europa.eu

ETIAS – это о безопасности

Ожидается, что новая схема въезда поможет странам ЕС упростить процедуру пересечения границы и усилить либерализацию визового режима. Также идея создания ETIAS должна помочь Евросоюзу оградить свои границы от волн мигрантов и угрозы террористических атак.

7 евро и простая процедура

Подать заявку на ETIAS гораздо легче, чем на визу. Это занимает всего 10 минут времени. Нужно только заполнить персональную информацию, загрузить паспорт, фотографию и все.

ETIAS будет стоить 7 евро и действовать в течение двух лет. Путешественникам не придется получать каждый раз новое разрешение для каждого путешествия: можно пользоваться одним, пока оно не закончится.