Платный проезд для украинцев: во сколько теперь обойдется билет в городском транспорте Варшавы

С 1 июня проезд в общественном транспорте Варшавы для украинцев снова станет платным. Об актуальной стоимости и как удобнее всего приобрести билет – читайте в нашем материале.

Так, в рамках помощи беженцам, граждане Украины, которые из-за войны оказались в Варшаве, имели возможность бесплатно пользоваться услугами польских перевозчиков. Несколько месяцев свободный проезд для украинцев был доступен не только в варшавских автобусах, трамваях и метро, ​​но и в межрегиональных поездах. Если же некоторые льготы по передвижению по железной дороге Польши сохранились, то с 1 июня за билет в городском транспорте придется платить.

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Все, что следует знать об оплате проезда в городском транспорте Варшавы

Линии общественного транспорта Варшавы разбиты на 2 зоны. 1 зона – это проезд в городе и 2 зона – проезд по окрестностям.

Билеты нужно обязательно компостировать.

Bilet 20-minutowy – одноразовый билет, который с момента компостирования позволяет ездить неограниченное количество раз в течение 20 минут. Цена общего билета – 3,40 злотых, льготного – 1,70 злотых.

Bilet jednorazowy przesiadkowy – одноразовый пересадочный билет, для поездки в течение 75 минут разным транспортом. Или же одним до конечной остановки. Цена – 4,40 злотых, льготный – 2,20 злотых.

Купить одноразовые билеты можно в специальных автоматах, киосках с прессой или у водителя.

Как платить за проезд меньше

Сэкономить на поездках можно, если приобрести проездной – Warszawską Kartę Miejską. Это бесплатная пластиковая карта, которую можно пополнять билетами на 30 и 90 дней. Оформляют такой проездной в одном из пунктов ZTM – Управлении городского транспорта. А пополнять можно в специальных автоматах продажи билетов.

Чтобы активировать проездной, приложите карту к сканирующему устройству в любом транспорте. Зеленый сигнал будет означать успешную активацию, желтый – предупредит, а красный – известит, что срок действия билетов истек.

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