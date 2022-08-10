Мало нарушителей: эксперты усомнились в эффективности системы платных дорог в Польше

Платными магистралями в Польше каждый день пользуются тысячи водителей. Однако свежая статистика заставила специалистов усомниться в должной работе системы оплаты.

Речь идет о платных дорогах А2, соединяющих Познань, Лодзь и Варшаву и А4, – от украинско-польской границы (пункт пропуска Корчова-Краковец) до Жешува, Кракова и Вроцлава. С 1 октября 2021 по 30 июля 2022 этими автострадами проехало 20 миллионов автомобилей. Все бы ничего, но внимание экспертов привлекло чрезвычайно малое количество водителей, пересекших магистраль без оплаты.

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У специалистов закрались сомнения в эффективности системы платных дорог в Польше

Дело в том, что из 20 миллионов водителей, которые воспользовались дорогами А2 и А4, только 2 тысячи автовладельцев получили штрафы за отсутствие билетов. Так что эксперты считают, что среди такого огромного количества автомобилей не может быть так мало "зайцев". Они предполагают, что это говорит о проблемах с фиксацией безбилетных машин.

Как работает система оплаты за пользование платными дорогами в Польше

Благодаря системе e-TOLL плата снимается автоматически, когда водитель въезжает на платный участок дороги. Так что не нужно останавливаться перед шлагбаумом.

Кроме того, эта автоматическая система оплаты разработана очень сложно и не все автовладельцы умеют ею пользоваться. Водители жалуются, что купить билет на участки трассы, где работает e-TOLL, непросто. Приобрести их можно, например, через приложение, созданное Минфином, но у него очень низкие рейтинги. Популярным вариантом является покупка билета на АЗС, но его продают только Орлен и Лотос.

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