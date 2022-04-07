Планируют ли беженцы возвращаться в Украину после войны: важный опрос

Абсолютное большинство граждан Украины, которые выехали за границу из-за российского вторжения, хотят вернуться домой после окончания агрессии. Об этом заявили 79% беженцев.

Таковы результаты исследования Центра Разумкова. Опрос проводился на пунктах пропуска через государственную границу Украины в Закарпатской области (пункты пропуска Ужгород, Малый Березный и Чоп (Тиса). Ответы давали граждане Украины в возрасте от 16 лет, которые пересекали государственную границу пешком или автомобильным транспортом. Центр Разумкова опросил 101 респондента из 15 марта по 1 апреля 2022 года.

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Результаты опроса

Почти 80% украинцев, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года, настроены вернуться на Родину, как только закончится война. Еще 11% беженцев сомневаются. В то же время 10% граждан Украины признались, что возвращаться в родные края не планируют.

Также треть (35%) опрошенных считают достаточной помощь международного сообщества в Украине, 43% – недостаточной, а 23% – затруднились с ответом.

Действия государственного руководства Украины при противостоянии оккупантам 78% респондентов оценивают положительно, только 2% – отрицательно. Еще 20% людей затруднились дать оценку.

Что важно, 89% украинцев верят в то, что Украина одержит победу в этой войне, 10% сомневаются и только 1% не верят в триумф нашего государства.

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