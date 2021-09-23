Пьяный водитель из Украины создал серьезное ДТП в Польше
23 сентября 2021 , 17:10Читати новину українською
Источник:inPoland
В польском Слупске произошла крупная авария. Автомобиль Passat врезался в Peugeot. В результате столкновения одного человека госпитализировали с травмами.
ДТП произошло 21 сентября на улице Промысловой. Украинца, который находился за рулем авто Passat, признали виновным в аварии.
Интересно Сервис международных переводов TransferGo празднует 9 лет: что компания делает для украинцев
Детали инцидента
Из-за несоблюдения безопасной дистанции водитель Passat врезался в заднюю часть автомобиля, который двигался впереди. За рулем пострадавшего Peugeot была 44-летняя женщина.
Полицейские на месте проверили украинца на трезвость. В теле виновника аварии обнаружили более 2,5 промилле алкоголя.Напоминаем, что в Польше Министерство юстиции подготовило новые положения Уголовного кодекса. Если их согласуют, водителей, провоцирующих ДТП, начнут наказывать изъятием транспортных средств и лишением свободы на больший срок. Суммы штрафов для водителей-правонарушителей возрастут. Особенно это касается тех, кто водит авто в нетрезвом состоянии.