Пьяный водитель из Украины создал серьезное ДТП в Польше

В польском Слупске произошла крупная авария. Автомобиль Passat врезался в Peugeot. В результате столкновения одного человека госпитализировали с травмами.

ДТП произошло 21 сентября на улице Промысловой. Украинца, который находился за рулем авто Passat, признали виновным в аварии.

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Детали инцидента

Из-за несоблюдения безопасной дистанции водитель Passat врезался в заднюю часть автомобиля, который двигался впереди. За рулем пострадавшего Peugeot была 44-летняя женщина.

Полицейские на месте проверили украинца на трезвость. В теле виновника аварии обнаружили более 2,5 промилле алкоголя.