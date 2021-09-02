Пьяный украинец в Польше пытался дать взятку полицейским: что ему теперь грозит

В городе Миколув (Силезское воеводство) 45-летний украинец попал в скандал. Мужчина сбил мотоциклиста и пытался избежать наказания.

Украинец надеялся подкупить полицейских взяткой. Об этом сообщила местная полиция.

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Какое наказание грозит виновнику аварии

Виновник аварии был за рулем автомобиля BMW в нетрезвом состоянии. Он не придерживался безопасной дистанции на дороге, поэтому спровоцировал ДТП с мотоциклом Kawasaki. В результате столкновения 25-летний водитель мотоцикла получил травмы.

Правоохранители на месте проверили водителя автомобиля на трезвость. Тест на алкоголь показал аж три промилле в организме гражданина Украины.

45-летний мужчина попытался договориться с полицейскими. Чтобы те его отпустили, водитель предложил им 10 000 злотых наличными (около 70 000 гривен).

Правоохранители на взятку не согласились. Поэтому мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

Мужчине предъявлено обвинение в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, совершении аварии на дороге и попытке дачи взятки. Теперь ему грозит до 10 лет заключения.

Украинец в Польше спровоцировал ДТП / Фото Policja Slaska

Украинец в Польше спровоцировал ДТП / Фото Policja Slaska