Пьяный россиянин избил пассажиров на рейсе авиакомпании Ethiopian Airlines

Россияне продолжают демонстрировать свою "великую культуру". Позорный инцидент произошел во время рейса авиакомпании Ethiopian Airlines.

Самолет летел из Килиманджаро в Москву и должен был приземлиться в аэропорту "Домодедово". Однако спокойный полет пассажирам мог только сниться. Все из-за пьяного россиянина на борту. Детали раскрыли росСМИ, информирует Закордон 24.

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Эпические детали

Мужчина возвращался из залитой солнцем Танзании. Полет длился в ночь с 5 на 6 апреля. В то же время сдержаться и проявить адекватное поведение оказалось задачей со звездочкой для горе-пассажира. Соблазнившись алкоголем, который был на борту, мужчина перепил и стал очень агрессивным.

Он уже не мог усидеть на месте и вместо этого начал ходить по салону, раздавать пощечины пассажирам, а потом сорвал занавески в бизнес-классе.

Чтобы успокоить горе-туриста понадобилась помощь двух боксеров, которые находились на борту. В процессе сдерживания нетрезвого мужчины пострадала пассажирка: вырываясь, он ударил женщину, которая сидела в соседнем кресле.

В аэропорту горе-пассажира "приняли под белые рученьки" полицейские. Дальнейшая его судьба пока неизвестна.

Стоит заметить, что все больше стран мира страдает от поведения россиян. Недавно двух вандалов поймали в Пхукете (Таиланд). Они оставляли абсурдные тайные послания на улицах города.