Пивную культуру Чехии хотят внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Чешское пиво популярно среди любителей хмельного по всему миру. Теперь же Чешская ассоциация пивоварений и солодовен пытается внести местную пивную культуру в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Так, председатель союза Франтишек Шамал рассказал, что пока ассоциация предложила вынести культуру производства, подачи и потребления пива на региональный уровень. После этого заявку рассмотрят на национальном уровне, а уже тогда – на международном.

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Процесс внесения пивной культуры Чехии в список ЮНЕСКО может занять не менее 4 лет. Однако в ассоциации рассчитывают на положительный результат, поскольку в мире уже есть схожий опыт – в 2016 году статус всемирного наследия приобрела пивная культура Бельгии.

Я работаю в пивоваренной отрасли достаточно давно. С нетерпением жду этого и верю, что наша пивная культура со временем попадет в список ЮНЕСКО. Однако впереди еще длинный путь. Если все пойдет хорошо, то национальный этап может завершиться в конце следующего года, а международный – в 2026 году, – сказал Шамал.

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