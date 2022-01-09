После рождественских праздников на границе со странами ЕС образовались очереди

После зимних праздников украинские трудовые мигранты начали возвращаться в страны, где живут и работают. Поэтому на ряде пунктов пропуска фиксируют немалые очереди.

По данным пограничников, больше всего пассажиропоток вырос на западном направлении. Это актуальная информация по состоянию на воскресенье, 9 января.

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Следует заметить, что больше украинцев выезжают за границу, чем приезжают оттуда. Такая ситуация наиболее характерна для участков границы со странами Европейского союза.

Что происходит на пунктах пропуска

В очереди перед пунктами пропуска "Краковец", "Шегини" и "Грушев" – от 80 до 150 автомобилей (как легковушек, так и грузовиков).

В некоторых же пунктах пропуска скопления людей вообще нет. Речь идет о "Ягодине", "Устилуге", "Угринове" и "Смольнице".

Что советуют пограничники

В ГНСУ посоветовали путешественникам выбирать те пункты пропуска, где меньше накопления авто, если есть такая возможность. Пограничники также напомнили, что в Краковке, Шегинях, Раве-Русской и Ягодине работают мобильные лаборатории, где делают тесты на коронавирус. Их услугами могут воспользоваться те, кто не успел сделать это за 24 часа до въезда в Польшу.

9 января около 15:00 в ГНСУ сообщили, что за минувшие сутки государственную границу пересекли почти 100 тысяч человек (треть – на западном направлении и 17,5 тысячи авто).

В пограничной службе подчеркнули, что увеличили количество пограничных нарядов. Там надеются, что это позволит ускорить процесс пропуска через границу и при этом отвечать всем критериям безопасности.