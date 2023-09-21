В Германии жители сооружают "Пирамиду времени": чем она особенная и как выглядит

В немецком городе Вемдинг продолжают строительство "Пирамиды времени". Это арт-проект местного художника Манфреда Лабера, с которым он стартовал в 1993 году.

"Пирамида времени" в Германии

Пирамида состоит из 120 бетонных блоков, которые добавляют один раз в десятилетие. В результате получится масштабное сооружение высотой около 7 метров.

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Стоявший за проектом художник умер в 2018 году. Однако власти Вемдинга приняли смелое решение поддержать идею художника. Чтобы обеспечить необходимые средства для развития этого новаторского объекта, был инициирован фонд Wemding Pyramids of Time.

Сейчас жители Вемдинга активно участвуют в строительстве этих блоков, олицетворяя свою преданность этому уникальному видению жизни. Проект изучает влияние времени на разные поколения.

В Германии жители строят "Пирамиду времени" / Фото Felix Schmitt / The NY Times

Один из жителей города, Карл Хайнц Джон, бывший менеджер автомобильной промышленности, говорит, что посещал все мероприятия по закладке блоков с 1993 года. Он помнит неоднозначную реакцию на "пирамиду времени" поначалу в городе.

"Пирамида времени" и другие проекты могут напоминать людям, что каждое поколение обязано перед потомками, имея власть оставить после себя наследие, которое расширит выбор и возможности их потомков – или сдержит их,

– говорится в сообщении.

Сейчас на месте стоит четыре блока. Завершить "пирамиду" планируют к 3183 году.

Макет к "Пирамиде времени" / Фото Felix Schmitt / The NY Times