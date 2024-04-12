Все завершилось трагедией: пилот потерял сознание, и пассажиру пришлось самому посадить самолет

Джозеф Изатт находился за рулем самолета Cirrus SR-20. К сожалению, у мужчины возникли проблемы со здоровьем. Изатт потерял сознание и упал на рычаги управления.

Чтобы спастись, Cirrus SR-20 пришлось сажать пассажиру. К счастью, он справился и сумел организовать удачную посадку в аэропорту Роли-Дюрхем. Общаться со СМИ мужчина отказался. Он вообще пожелал оставаться неназванным.

Обратите внимание В Европу за 15 евро: известный лоукостер продает очень дешевые билеты на морские курорты

Очевидец рассказал жуткие детали

Зато с журналистами охотно пообщался Ивен Колфилд – очевидец инцидента. Мужчина отвозил свою дочь в аэропорт и отметил, что сразу понял: чувствуется что-то жуткое. Медики грузили человека в карету скорой помощи прямо на взлетной полосе.

К сожалению, впоследствии удалось установить, что несмотря на счастливую посадку, история завершилась трагедией. К сожалению, Изатта спасти не удалось. Причину смерти пока не раскрывают. Известно, что покойный работал профессором инженерии, а также заведовал кафедрой биомедицинской инженерии в Университете Дьюка. На протяжении своей карьеры мужчина написал более 200 работ.

К слову, ранее в сети опубликовали фото пары, которая провела полет в очень странной позе. На все удивленные взгляды пара показывала сердечки. В частности, такое поведение, которое создало угрожающую ситуацию, очень возмутило бортпроводников. Подчеркивают, что во время полета нужно соблюдать правила безопасности.