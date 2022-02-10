Пережил чуму: в Англии закрылся самый старый паб, которому было 1229 лет – причина банкротства

Ye Olde Fighting Cocks расположен в Сент-Олбансе в графстве Хартфордшир, Англия. Это один из нескольких пабов страны, претендующий на звание старейшего в стране.

Казалось, что паб Ye Olde Fighting Cocks (Старые бойцовские петухи), история которого насчитывает 1229 лет, будет вечным. Однако в феврале 2022 года было объявлено о его закрытии.

Актуально Работа в Венгрии для украинцев: Условия, зарплата и самые популярные вакансии в 2022 году

История Ye Olde Fighting Cocks

Во времена чумы, люди, которые смогли спастись от болезни, напивались в пабе Ye Olde Fighting Cocks вдребезги и баррикадировались от напастей внешнего мира. Впоследствии в позднем Средневековье он стал политическим клубом и ареной ожесточенных дискуссий. В 2015 году организация PETA требовала изменить название паба, поскольку оно якобы является примером жестокого обращения с животными. Ye Olde Fighting Cocks смог пережить и эти нападки.

Однако ковид оказался губительным и разрушительным для заведения – владелец не смог выполнить вовремя финансовые обязательства. Поэтому из-за антиковидных ограничений, и связанных с ними убытков, владелец паба Кристо Тофалли был вынужден закрыть его, признаваясь, что испытывают настоящее горе – будто умирает старый, но веселый родственник.

С большой грустью вынужден сообщить, что после крайне тяжелого периода YOFC переходит во внешнее управление. Мы вместе с командой перепробовали все, чтобы паб продолжал работать. Однако последние два года были беспрецедентными для ресторанно-гостиничного бизнеса, и нанесли поражение всем нам, кто пытался сделать все, чтобы этот паб, имеющий множество наград, мог работать в будущем,

– заявил владелец паба.

Паб Ye Olde Fighting Cocks в 1921 году / Фото LETA

Не все потеряно

И хотя на платформе GoFundMe запустили сбор средств с целью спасти паб и даже смогли собрать более 3 тысяч фунтов стерлингов, это не помогло. Но надежда есть! Тофалли заявил, что паб снова сможет открыться с новым руководством, к которому перешел паб после объявления банкротства. И уже сейчас ведутся переговоры с компанией Mitchells and Butlers, у которой в управлении более 1700 пабов, баров и ресторанов по всей Великобритании.

Мы все ищем наилучший путь развития для паба, и он снова откроется с новыми владельцами, и я надеюсь, что они сохранят частичку старого духа,

– сказал Тофалли.

Владелец паба Кристо Тофалли / Фото фейсбук Ye Olde Fighting Cocks