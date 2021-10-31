Как перевезти домашнего питомца в Польшу: важные детали
Источник:Europortal
Ответственные хозяева желают перевезти с собой за границу своих домашних животных. Однако сделать это не так просто. Чтобы выехать за границу с любимцем, нужно сначала провести подготовительные меры в украинских учреждениях, позже пройти процесс пересечения границы по всем нормам, а для долгосрочного пребывания нужно еще и выполнить в Польше соответствующие регистрационные действия.
Часто эмигранты запутываются в этих действиях и пропускают некие этапы. Поэтому следует запомнить пошаговую инструкцию пересечения польской границы с домашним животным.
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Подготовка документов для вывоза домашних животных в Европу
В первую очередь хозяин должен установить любимцу чип в ветеринарной больнице. Это важный этап, потому что все анализы и прививки, сделанные до чипования, придется повторить.
Следующий шаг – оформление ветеринарного паспорта международного образца. При выдаче паспорта состоится осмотр животного.
После оформления паспорта следует сделать прививку от бешенства. Его делают за 1 – 12 месяцев до поездки, но не менее чем за 3 недели. Также нужно изготовить справку о тренировке антител бешенства.
Далее необходимо выработать свидетельство ВЭТ, которое при выезде за границу обменивается на международный сертификат.
Кроме того, не ранее чем за 48 часов до пересечения границы производится дегельминтизация и инсектоакарицидная обработка.
Правила перевозки домашнего питомца в Польшу
Перевозка автомобилем
Если хозяева путешествуют с животным автомобилем, следует приготовить дополнительные пеленки. Документы следует держать под рукой на случай внезапного контроля.
При замене свидетельства международным сертификатом предъявляются документы, а не животное. Любимца можно оставить в салоне.
Перевозка по железной дороге
При железнодорожном перемещении без контейнера не обойтись, если параметры домашнего питомца позволяют его использовать. Пограничный и таможенный контроль осуществляется в самом поезде, поэтому оформить международный сертификат необходимо заранее – на больших вокзалах отправления присутствуют специальные ветеринарные пункты.
Если размеры питомца не позволяют использовать контейнер, он должен быть в наморднике и с поводком.
Перевозка самолетом
Сначала нужно проверить, не входит ли питомец в список животных, запрещенных для перемещения на самолете. Воспитанника до 8 килограммов можно взять в салон. Большие животные (но не более 50 килограммов) перевозятся в багажном отделении. Следует проверить исправность контейнера для перевозок и соответствие его стандартам, а также наличие сертификата на перевозку.
Предварительное сообщение авиакомпании о предстоящей перевозке животного производится за 36 – 48 часов.
В ветеринарном пункте аэропорта эмигранту выдадут международный сертификат для животных. А перед полетом следует обратиться к стойке регистрации с полным пакетом документов на питомца.
Кроме того, проверка документов будет произведена и после приземления в Польше.
Регистрация домашнего питомца в Польше
Если поездка занимает до 90 дней, то регистрация не требуется. Однако животные, с которыми хозяева в Польше будут гулять на улицах, обязаны быть зарегистрированными.
Регистрация собак происходит в Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, представительство которого находится в каждом городе или ближайшем центре. При наличии чипа собаке бесплатно выдадут бирку на ошейник.
Породистых собак, как правило, регистрируют в организации Związek kinologiczny, членство в которой обойдется в 70 злотых в год.
Домашние кошки, не посещающие улицу, могут обойтись без регистрации.