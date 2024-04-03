"Пропуск через границу за донат": пограничники опровергли масштабный фейк

Пограничники предупредили украинцев о фейке, который распространяют в сети. Говорится о том, что через границу якобы могут пропустить за донат.

Госпогранслужба сообщила, что фейковая информация появилась в соцсети Х. Ее опубликовал аккаунт, который пытался замаскироваться под пресс-службу пограничного ведомства.

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Отмечают, что злоумышленники используют символику, похожую на присущую Госпогранслужбе. В то же время ничего общего с реальностью информация, которую они распространяют, не имеет.

Пропуск через границу за донат? Осторожно, фейк,

– говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что фейковую информацию могут распространять:

мошенники;

пропаганда;

российские спецслужбы с целью наживы.

Обычно это делают для наживы, компрометирования органов государственной власти Украины или проведения информационно-психологических операций. Украинцам напоминают: чтобы не оставить врагу никаких шансов, доверять можно только информации из официальных источников. Россия ведет активную информационную войну и атакует Украину не только ракетами и дронами, но и фейками.

К слову, недавно в сети распространяли фейк, что украинцев якобы депортируют из ЕС. Его "слепили" на основе релиза "Захватническая война России против Украины: персональные санкции ЕС за нарушение территориальной целостности продлены еще на полгода".