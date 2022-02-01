Перепись населения в Польше: стало известно, когда обнародуют данные о количестве украинцев

В скором времени станет известно, сколько украинцев проживает в Польше. Подробные данные о количестве иностранцев будут обнародованы в новой переписи населения.

Ожидается, что первые данные переписи населения 2021 опубликуют уже в апреле. Об этом сообщило Главное управление статистики (GUS).

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Что еще известно

Так, GUS намерена обнародовать конкретные данные в соответствии с:

полом;

страной рождения;

гражданством;

семейным положением.

Впоследствии специалисты обработают данные по народо-этнической структуре, принадлежности населения к этническим группам и языку, используемому в домовом хозяйстве. Предварительно, они должны стать известны в сентябре-ноябре 2022 года.

Напомним, Национальная перепись населения и жилья в Польше началась в апреле 2021 года. Жители страны предоставляли свои персональные данные – информацию об адресе, образовании, работе, источниках дохода, собственной недвижимости и т.д. В частности, для иностранцев предусмотрели также вопросник для краткосрочных и долгосрочных эмигрантов.

Принять участие в опросе обязан каждый гражданин страны и иностранец, проживающий в Польше. За отказ грозит штраф в размере 5 000 злотых (35 000 гривен), а за подачу ложных сведений – заключение сроком до двух лет.

В Польше всеобщую перепись населения проводят раз в 10 лет. Предварительный анализ данных о количестве жителей страны прошел в 2011 году. По официальным данным, в то время в Польше проживало 38,5 миллиона человек.