Переход на летнее время 2023 года: когда в Польше переводят часы

В последнюю неделю марта состоится переход с зимнего на летнее время. Читайте, когда именно поляки и жители других стран Европы должны перевести часы.

В Польше стартовал новый сезон – дни становятся длиннее, а с изменением времени будет темнеть еще позже. К слову, в соседней стране календарная весна начинается не 1, а 21 марта.

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Когда в Польше переводят часы

Традиционно в последние выходные марта поляки переходят с зимнего на летнее время. В этом году он состоится в ночь с субботы на воскресенье – с 25 на 26 марта. Стрелки часов следует перевести на один час вперед – с 02:00 до 03:00.

В Польше перевод времени регулируется постановлением премьер-министра. Еще одно такое постановление правительство издало в начале ноября 2016 года.

У Евросоюза была идея отойти от изменений времени

В последние годы в Евросоюзе идет дискуссия о возможности отмены перевода времени. В марте 2019 года Европейский парламент проголосовал за его отмену. Депутаты хотели, чтобы смена времени в марте 2021 года стала последней сменой в странах ЕС, которые навсегда выберут летнее время. Позиция ЕП была согласована с министрами ЕС по этому поводу. Однако в Варшаве не разделяли эту позицию.