Переезд в США: кому обещают 15 тысяч долларов при трудоустройстве

В США очень востребованы водители грузовиков. Из-за дефицита таких работников многие предприятия испытывают перебои с поставками. Заполнить вакансии могут, в том числе опытные дальнобойщики из Украины. При трудоустройстве мигрантам обещают большой бонус.

По оценкам отраслевой организации BLS, в США есть около 60 тысяч вакансий для водителей. Такая работа крайне ответственная и нелегкая, однако хорошо оплачиваемая.

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Какие бонусы могут получить водители в США

Многие компании в США начали предлагать водителям грузовиков стартовый капитал за подписание контракта. Сумма бонуса может достигать более 10 тысяч долларов.

Например, компания Cowan Systems с Мэриленда гарантирует бонус в размере 15 тысяч долларов в начале работы каждому, кто подпишет контракт на вождение грузовика. Такой бонус очень влиятельный, ведь это почти треть годовой зарплаты водителя.

Такая практика хорошо себя зарекомендовала, поэтому, вероятно, все больше американских компаний начнут применять бонусную систему для привлечения дальнобойщиков.

Почему в США не хватает водителей грузовиков

Брак работников в этой сфере образовался по нескольким причинам. Первая заключается в потому, что молодежь считает профессию водителя бесперспективной. В этой сфере невозможно достичь карьерного роста. А некоторые юные особы вообще убеждены, что за десять или двадцать лет грузовики будут ездить автономно, без вмешательства человека. Поэтому дальнобойщиками в США, как правило, работают мужчины от 40 лет. По оценкам специалистов, две трети нынешних водителей грузовиков в США в ближайшие 15 лет выйдут на пенсию.

Во-вторых, зарплата водителя грузовиков кажется высокой только трудовым мигрантам. Большинство американцев убеждены, что подобные нагрузки заслуживают лучшей оплаты. В США годовой фонд зарплаты водителя грузовика составляет в среднем более 47 тысяч долларов. То есть, за месяц человек может зарабатывать около 100 тысяч гривен. Коренные жители США считают, что этой суммы недостаточно для того, чтобы заинтересовать их работой в этой сфере.

Также стоит отметить, что разрыв в оплате труда водителя грузовика и других работников низкой квалификации в последнее время существенно уменьшился. Так, в 2010 году водитель грузовика получал на 51% больше, чем кассир в супермаркете. А в 2020 году эта разница составляла всего 27%. Дальнобойщики считают такое соотношение крайне несправедливым.

Проблемы с нехваткой кадров испытывает не только США

Аналогичные проблемы с нехваткой водителей грузовиков сейчас присутствуют также в Западной Европе. Так, в Великобритании не хватает 52 тысяч водителей, в Германии – 45 тысяч. В Великобритании даже позволили водителям временно работать по 10 часов вместо 9 с пропорциональным ростом зарплаты, чтобы хоть как-то регулировать проблемы с перевозками.

В целом, по оценкам экспертов, ежегодно в мире количество вакансий среди водителей фур будет увеличиваться примерно на 28 тысяч.