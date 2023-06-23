Еще один город в Италии заплатит молодежи за переезд: локация понравится ценителям искусства

Очередная привлекательная локация в Италии готова доплачивать новым жителям, которые согласны поселиться здесь. На этот раз это город, наполненный искусством и достопримечательностями.

Город Мантуя в регионе Ломбардия привлекает новых жителей денежными стимулами. Власти готовы платить молодежи за переезд сюда по 150 евро в месяц. Эти средства можно потратить на аренду жилья.

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Новая жизнь Мантуи

Италия надеется, что подобные программы переселения молодежи могут решить проблему старения населения. Так планируют увеличить количество работающих жителей, которые приносят доход и платят налоги.

Власти говорят, что будут принимать около 100 заявлений на гранты в год. В общей сложности у города есть 400 000 евро на эту инициативу. Половину из этих средств распределят уже в этом году, а еще половину – в 2024. Деньги пойдут на оплату квартплаты тем, кто поселится в Мантуе, так каждый человек будет получать по 150 евро пособия в месяц.

Программа открыта как для семей, так и для отдельных людей. Мэр Мантуи также обещает, что вскоре в городе появится немало предложений о работе, в частности в сфере логистики. Большие корпорации также ищут молодых работников.

Заявки на участие в программе можно подавать до конца лета.

Ежемесячно власти будут выплачивать по 150 евро новым жителям Мантуи / Фото Pixabay

Чем особенна Мантуя

Это уже не первая подобная программа в Италии, когда молодежь пытаются финансово мотивировать переехать в предложенные города. Но большинство таких вариантов – в отдаленных селах и на островах. Но Мантуя отличается.

Мантуя – город с населением около 50 000 жителей. Он известен своими древними дворцами эпохи Возрождения. Самый популярный из них – Палаццо Дукале – находится в самом центре города. Это огромное здание: в нем 500 комнат, 7 садов на 8 внутренних двориков.

Еще одна достопримечательность – Палаццо Те – уникальный по замыслу и реализации дворец в стиле итальянского маньеризма. Он был построен по заказу герцога Мантуи архитектором и художником Джулио Романо.

Фреска в Палаццо Те / Фото Pixabay

Также в Мантуе очень вкусная местная кухня. В 2017 году город признали Европейской столицей гастрономии. Одним из коронных блюд является tortelli di zucca – паста с тыквой, пармезаном, мускатным орехом и печеньем амаретти.

Дома на Сардинии по 1 евро в месяц

Ранее итальянские власти запустили еще одну программу, чтобы привлечь молодежь на Сардинию. Здесь предлагают арендовать дом за 1 евро в месяц. Так пытаются мотивировать молодых людей перебираться в итальянские деревни и городки. Особо надеются заинтересовать именно цифровых кочевников, которые могут работать с любой точки мира.

Новых жителей на Сардинию привлекают уникальной природой, великолепной локальной кухней и невероятными пляжами. Обещают также обустроить жилье и создать комфортные условия для работы.