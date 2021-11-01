Как переехать с семьей в Польшу: особенности процесса воссоединения семьи

Один из важнейших вопросов, который встает перед людьми, которые планируют переезжать в Польшу, – это воссоединение семьи. В нашем материале вы узнаете, как переехать супругам, как пригласить ребенка и кому воссоединение недоступно.

Как в Польше происходит воссоединение семьи

Воссоединение семьи – это легализация членов семьи человека, законно находящихся на территории Польши. К таким членам семьи относятся супруги, несовершеннолетние дети, имеющие гражданство страны, не входящей в ЕС. Сам же человек, который инициирует приглашение, может иметь как польское гражданство, так и быть гражданином другой страны.

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О чем стоит знать

Прежде чем начинать вдаваться в детали, важно выяснить один формальный аспект. Очень часто любую легализацию членов семьи называют "воссоединением", однако фактически таким термином обозначают только один специальный процесс.

Кто имеет право на воссоединение семьи

Если же какая-то из сторон не имеет права на воссоединение, а в заявлении на карту побыту или визу они неправильно укажут статус, то. Поэтому обязательно следует учесть этот момент.

Иногда можно встретить информацию, что сторона, которую приглашают, сначала может рассчитывать только на вид на жительство (ВНЖ). Впрочем, это не так!

В зависимости от обстоятельств, это может быть вид и на временное, и на постоянное жительство (ПМЖ), и даже гражданство. Хотя в основном действительно получается получить именно вид на жительство. Рассчитывать на этот способ легализации могут:

законные супруги. Важно учесть, что брак должен быть оформлен в соответствии с польским законодательством

дети (родные или приемные)

родители или опекуны несовершеннолетних иностранцев, находящихся в Польше на правах беженцев или по программе дополнительной защиты

Могут ли несовершеннолетние дети забрать родителей

К сожалению, такой возможности через процесс воссоединения не существует. Но есть практический способ забрать родителей: нужно доказать необходимость ухода за ними, наличие ресурсов и места проживания и тому подобное. Конечно, нет никаких гарантий, что таким образом удастся воссоединиться с семьей, поскольку успех зависит от субъективных оценок чиновников. Однако если сделать все правильно, такая возможность остается.

Дети имеют возможность забрать родителей в Польшу / Фото shoppingpl

Если один из родителей – гражданин Украины

Если один из родителей, который приглашает, и ребенок – украинцы, то можно рассчитывать на вид на жительство, если:

ребенок родился во время действия ПМЖ

при рождении ребенка действовал ВНЖ одного из родителей, который позже получил ПМЖ

В других случаях участники процесса воссоединения могут претендовать на вид на жительство, если сторона, которая приглашает:

имеет ПМЖ: карту сталего побыту или долгосрочного резидента ЕС.

имеет ВНЖ сроком более 2 лет, при этом действующее разрешение должно быть выдано не менее чем на 1 год.

имеет ВНЖ в связи с научной деятельностью.

в связи с научной деятельностью. владеет Blue card EU (разрешение, выданное высококвалифицированному специалисту с целью выполнения определенного объема работ).

имеет статус беженца, нуждается в дополнительной защите или находится в Польше по другим причинам гуманитарного характера.

Если один из родителей – гражданин Польши

Если один из родителей/опекунов или один из супругов являются гражданами Польши, то сторона, которую приглашают, может претендовать на польское гражданство.

Какие возможности открывает вид на жительство

Если сторона, которая приглашает, имеет польское гражданство, то сторона, которую приглашают, может рассчитывать и на ПМЖ, и на ВНЖ. Но для полной легализации лучше сразу рассматривать возможность получения гражданства. Также не следует забывать, чтобы брак должен быть признан польским законодательством и существовать определенный законом период времени.

Иностранец, который имеет ВНЖ, получает все права, гарантированные этой категории лиц:

разрешение на легальное пребывание в Польше с возможностью законного трудоустройства, обучения и ведения бизнеса.

разрешение на выезд в страны, входящие в Шенгенскую зону, на 90 дней с полугодовым интервалом.

доступ к польским образовательным, медицинским и многим другим программам.

Кроме вышеперечисленных преимуществ любой карты побыту, статус, полученный после воссоединения семьи, предоставляет свободный доступ к рынку труда Польши. Это означает, что для официального трудоустройства не нужно будет оформлять разрешение на работу.