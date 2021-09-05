Пенсия и здесь, и там: могут ли трудовые мигранты претендовать на социальные выплаты в Украине

Конституция гарантирует всем гражданам социальную защиту. Поэтому все украинцы, при условии наличия достаточного трудового стажа, имеют право на выплату пенсии, независимо от места проживания. Зато выплата субсидий украинцам, выехавшим за границу, законно прекращается.

Также есть законодательные нюансы относительно социальных выплат малообеспеченным семьям и других выплат. Коротко рассказываем обо всем по порядку.

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Пенсии Украинец может выехать в любую страну на постоянное место жительства и сохранить при этом право на пенсию в Украине. Такое право гарантирует Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и регулирует Постановление Пенсионного Фонда № 4 – 5. Условия и порядок выплаты пенсионного обеспечения украинцам, выехавшим за границу, может осуществляться по двум альтернативным принципам: территориальном и пропорциональном. Территориальный принцип пенсионного обеспечения предусматривает, что страховой стаж, приобретенный в обоих государствах, суммируется, а пенсию будет выплачивать государство, на территории которого проживает получатель. Такой подход применяют к гражданам Украины в следующих государствах: Беларуси;

Армении;

России;

Казахстане;

Кыргызстане;

Таджикистане;

Туркменистане;

Узбекистане;

Венгрии;

Молдове;

Грузии;

Азербайджане;

Монголии;

Румынии.

Пропорциональный принцип пенсионного обеспечения означает, что пенсию будут выплачивать оба государства, пропорционально страховому стажу, отработанному на территории каждой из них в отдельности. Применяется к гражданам Украины в таких государствах: Болгарии;

Эстонии;

Латвии;

Литве;

Испании;

Чехии;

Словакии;

Португалии;

Польши.

Субсидии Важное замечание: ранее Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предполагалось прекращения выплаты пенсии на время проживания получателя за рубежом, если иное не указано в международном договоре Украины. Но эти положения утратили силу со дня принятия Конституционным Судом Украины решения от 07.10.2009 № 25 – рп / 2009. Поэтому, если Пенсионный Фонд прекращает выплаты пенсий на время проживания пенсионера за рубежом, то можно обращаться в суд, ведь такие действия являются противоправными. Поскольку длительное время люди, которые выехали за границу, не платили налоги в Украине, то субсидии для них прекращаются. Например, право на жилищную субсидию теряется, если в течение 60 суток кто-то из членов семьи, которая подает заявление на получение субсидии, не платит единого социального взноса (при условии, что он не оформлен официально в качестве безработного). Социальные выплаты малообеспеченным семьям и смотрителям за лицами с инвалидностью

Согласно законодательству, получать социальную помощь от государства могут только те семьи, которые постоянно проживают на территории Украины. На граждан, трудоустроенных за рубежом, подобная помощь не распространяется.

Такая же ситуация с компенсационными выплатами, связанными с уходом за людьми с инвалидностью или пожилыми людьми (старше 80 лет).

Стоит отметить, что органы социальной защиты отслеживают миграционные процессы. Поэтому с целью проверки они часто подают запросы в государственную пограничную службу и выясняют другую информацию, которая так или иначе может влиять на социальные выплаты.