В Германии начали действовать новые штрафы для водителей: за какие нарушения и сколько придется заплатить

Практически по всей Европе действуют схожие правила дорожного движения. Вместе с тем, почти в каждой европейской стране есть небольшие отличия в ПДД, о которых следует знать иностранным водителям.

Так, в Германии также действует несколько особых правил дорожного движения. Кроме того, в 2023 году штрафной каталог для немецких водителей пополнился новыми нарушениями, за которые придется отдать до 300 евро. Рассказываем, что стоит знать украинцам, которые передвигаются этой страной на собственном или арендованном авто, чтобы не нарваться на наказание.

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Какие штрафы за нарушение ПДД в Германии

В 2023 году в Германии ввели новые штрафы, которых раньше не было:

Парковка на месте для электромобилей – 55 евро;

Движение по аварийной полосе – 200 – 320 евро;

Слишком быстрый (не с закрепленной нормами скоростью) поворот направо в населенных пунктах – 70 евро;

Наезд и перемещение по тротуарам, пешеходным дорожкам и другим твердым обочинам – 100 евро;

Слишком громкая система выхлопа автомобиля – 100 евро.

Действующие суммы наказаний за незначительные нарушения в Германии: