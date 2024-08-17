"Гениально": пассажир без билета умудрился пролететь всю Европу

Туристу из Норвегии удалось без билета пролететь всю Европу. В целом он преодолел более 1200 километров. В сети уже шутят, что, очевидно, он захотел почувствовать себя героем фильма "Поймай меня, если сможешь".

Реализовать свой план наглому путешественнику удалось лишь со второй попытки. Еще 4 августа он решил попасть на борт самолета, который должен был совершить рейс из Мюнхена в Гамбург.

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Первая попытка завершилась полицией, вторая – успехом

В тот раз в Мюнхене путешественнику даже удалось попасть в хвост самолета. Правда, вылететь ему таки не суждено было. Экипаж быстро выяснил, что брони места не было. Тогда к путешественнику вызвали полицию. После короткого допроса его отпустили.



В аэропорту Мюнхена разыгралась настоящая тревел-драма / Unsplash

Это вдохновило мужчину повторить свой "подвиг". Вместе с другими пассажирами он пробрался на рейс авиакомпании Lufthansa в Стокгольм. На этот раз место удалось найти. Так путешественник пролетел более 1200 километров. Интересно, что, в конце концов, он сам "спалился": когда после приземления попросил доставить его обратно в Мюнхен.

Сейчас правоохранители пытаются установить, как он "смог обойти автоматизированную проверку посадочных талонов перед пунктом контроля безопасности". Пользователи сети активно обсуждают инцидент и выдвигают свои теории.