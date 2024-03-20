Близко, атмосферно, дружественно для украинцев: в каком городе ЕС лучше всего провести пасхальные выходные

Страны ЕС активно готовятся к Пасхе. Христиане западного обряда празднуют ее в этом году 31 марта. Во многих городах уже заработали пасхальные ярмарки.

В частности, туристам рекомендуют посетить Прагу, которая просто "расцветает" весной. Закордон 24 рассказывает, куда пойти в чешской столице на Пасху.

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За считанные дни до праздника в Праге открываются пасхальные ярмарки. Там продают местную сладкую выпечку, деруны, мясные блюда и напитки. Кроме того, на ярмарке можно приобрести разнообразные приятные праздничные сувениры, цветы и изделия ручной работы.



Ярмарка на территории Пражского Града / Trhy na Hradě

Где заработали пасхальные ярмарки в Праге

Староместская площадь;

Вацлавская площадь;

Площадь Республики;

Пражский град.

Большинство ярмарок будут работать с 10:00 до 22:00. Город ожидает наплыв туристов. Отмечают, что на Пасху в Прагу приедут не только иностранцы, но и жители других городов страны.

Как украинцам попасть в Прагу на Пасху

Украинцы имеют несколько вариантов, как добраться до Праги на пасхальные ярмарки. Самолетом можно долететь из аэропортов соседних Польши или Молдовы. Кроме того, есть вариант поездов. К слову, новый (по маршруту Прага – Чоп) – будет курсировать уже с 27 февраля. Украинские туроператоры в свою очередь предлагают туры в Прагу на Пасху.