Стоянка в аэропортах Польши: какие цены на парковку авто и основные нюансы

Во время войны украинцы часто полагались на польские аэропорты как средство международных путешествий. Многим приходилось ехать в аэродромы на собственном автомобиле. Очевидно, оставлять его на обочине дороги это не самый лучший вариант, поэтому люди пользуются стоянками возле аэропортов.

Самые посещаемые аэропорты в Польше расположены в таких городах, как Варшава, Краков и Катовице. Рассказываем, сколько стоят услуги парковки вблизи этих воздушных ворот.

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Цены на парковку в аэропортах Польши

Варшава

В Варшаве, столице Польши, находится крупнейший международный аэропорт страны – имени Шопена. Этот известный транспортный узел предоставляет широкий спектр услуг и удобств для удовлетворения путешественников. Независимо от того, отправляетесь ли в путешествие из аэропорта, или пересаживаетесь на другой рейс, пассажиры имеют доступ к парковочным местам. Однако важно отметить, что услуги парковки предусматривают плату.

Парковка доступна круглосуточно. Для ее заказа на сайте аэропорта Варшава-Шопена требуется соответствующее бронирование в разделе Парковка за 24 часа до прибытия в аэропорт.

Общая стоимость услуги, включая парковку автомобиля, начинается от 260 злотых (примерно 2 200 гривен) за первые 24 часа. При этом за два дня придется отдать 290 злотых (около 2 500 гривен), а за неделю – 580 злотых (около 5 000 гривен).

Краков-Балице

Аэропорт Кракова, названный в честь Иоанна Павла II, расположен в 11 километрах к западу от центра города. Он является вторым по загруженности аэропортом Польши, уступая только Варшавскому аэропорту как по количеству пассажиров, так и по количеству взлетов и посадок.

Чтобы принять большее количество путешественников, аэропорт открыл современную многоуровневую стоянку. Кроме того, есть две парковочные площадки с возможностью краткосрочной и долгосрочной парковки.

Краковский аэропорт / Фото Skytrax

На ближайших к терминалу стоянках действует тариф 15 злотых в час (130 гривен), на удаленной – 11 злотых в час (95 гривен). Цена на долгосрочную стоянку зависит от паркинга. К примеру, на одном из них за недельное пребывание авто придется заплатить от 100 до 145 злотых (870 – 1 262 гривен).

Катовице

Всего в 30 километрах к северу от центра города Катовице, в Пижовице, расположен международный. Он включает три современных пассажирских терминала, а именно A, B и C, а также специальный грузовой терминал.

Примечательно, что терминал A предназначен для обслуживания всех рейсов, не входящих в Шенгенское соглашение, тогда как терминал B предназначен для рейсов в зоне Шенгенского соглашения, обеспечивающего бесперебойное путешествие для пассажиров по разным направлениям.

Вблизи аэропорта традиционно расположена стоянка, которая делится на три зоны:

стоянка Р1 – без охраны, стоянка Р2 – без охраны, Premium – с охраной.

С 8 до 24 часов стоянка P1 обойдется в 100 злотых (870 гривен), Р2 – 60 злотых (520 гривен). Премиум-парковка с охраной в сутки обойдется в 150 злотых (1 300 гривен).