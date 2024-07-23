Давно было пора: власти Майорки придумали, как навсегда покончить с "войной за шезлонги"

Власти известного испанского курорта Пальма-де-Майорка внедрили новую стратегию для решения проблемы переполненности отелей, вызванной массовым туризмом. Власти решили использовать технологические решения для устранения давней проблемы, известной как "война шезлонгов".

Вскоре места на пляжах можно будет забронировать только через специальное приложение. Как это будет – далее в материале!

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Майорка навсегда покончит с "войной за шезлонги"

В рамках новаторского проекта главные пляжи муниципалитета Ситжес – Кала Эстансия, Кан Пере Антони, Кала Майор и Плайя де Пальма – будут объединены в современную интеллектуальную сеть.

Эта сеть будет оснащена Wi-Fi и видеонаблюдением, что революционизирует пляжный опыт для посетителей. Кроме того, шезлонги можно будет бронировать исключительно через специальное приложение.

Ожидается, что приложение будет работать по принципу сервисов по покупке авиабилетов с выбором конкретного места, показывая, какие места заняты, а какие свободны. Запустить эту инновационную систему должны в 2025 году.

Бронирование можно будет сделать онлайн, независимо от местоположения, а цены будут прозрачные, поэтому все туристы будут иметь равные права и условия,

– говорится в сообщении.

Новая система позволит посетителям пляжа бронировать определенные временные промежутки для своего места на пляже. Эта инициатива имеет целью предотвратить то, чтобы лежаки не оставались неиспользованными, пока другие не могут ими пользоваться.

Сейчас многие люди бронируют лежаки с полотенцами рано утром, а возвращаются только в обед, оставляя место неиспользованным часами. Новая система бронирования призвана решить эту проблему и обеспечить справедливый доступ к пляжным удобствам для всех посетителей.