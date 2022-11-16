Как работают пункты пропуска на украинско-польской границе: ситуация с очередями

Одно из самых громких событий прошедших суток, 15 ноября, – падение ракет на территории Польши в результате самой массовой атаки России по украинским объектам критической инфраструктуры. Какая сейчас ситуация на западной границе в связи с инцидентом?

Напомним, что вчера, 15 ноября, около 15:40 поступило сообщение о взрыве трактора в польской деревне возле украинской границы. Впоследствии появилась информация, что причиной взрыва могло быть падение российских ракет.

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Инцидент произошел в Пшеводове в Люблинском воеводстве. Этот населенный пункт граничит с Львовской и Волынской областями. Пока неизвестно, были ли это российские снаряды, или ракета из украинского ПВО. На этот момент есть разные версии.

Какие очереди на украинских пунктах пропуска в направлении Польши

"Ягодин" – 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

– 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется); "Устилуг" – 55 легковых авто, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

– 55 легковых авто, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется); "Угринов" – 30 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

– 30 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации); "Рава-Русская" – 60 легковых авто, 15 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

– 60 легковых авто, 15 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации); "Грушев" – 20 легковых авто, 13 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

– 20 легковых авто, 13 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации); "Краковец" – 60 легковых авто, 4 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);

– 60 легковых авто, 4 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется); "Шегини" – 110 легковых авто, 9 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

– 110 легковых авто, 9 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях); "Смольница" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Между тем, вице-министр инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что все пункты пропуска на украинско-польской границе работают в штатном режиме – как на выезд, так и на въезд. Это касается всех видов транспортных средств, включая пассажирские и грузовые.

Ситуация на западной границе за минувшие сутки

За сутки 15 ноября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 53 тысяч человек и 16 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 25 тысяч человек. 15 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные направились в другие страны ЕС и Молдовы,

– говорится в сообщении Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В Украину за минувшие сутки прибыли 28 тысяч человек, 25 тысяч из них – наши земляки, добавили пограничники.