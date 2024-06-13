В Греции закрывают самые популярные туристические локации

Туристический сезон в Греции только начался, однако уже все идет не так. Сначала в стране вспыхнули мощные антитуристические протесты. А теперь самые известные достопримечательности вообще хотят закрыть.

Греция остается одной из самых популярных стран для туристов. Ежегодно туда приезжают миллионы туристов из разных уголков мира. В то же время лето 2024 года стартовало как-то не совсем удачно.

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В Греции закрывают must visit локации

Эксперты уже прогнозируют, что лето 2024 года может стать одним из самых жарких в истории человечества. Температура воздуха в Греции уходит в существенные "плюсы". Уже 13 июня ожидают до +43 градусов. Людей просят соблюдать правила безопасности и планировать свой день так, чтобы не находиться на солнце в самое жаркое время суток.

Чтобы уменьшить риски, что кому-то из туристов станет плохо, в Греции закроют популярные туристические локации. В частности, говорится о древнем Акрополе в Афинах. Конечно, это не означает, что на локацию повесят табличку "закрыто до сентября" и оставят путешественников ни с чем. Посетить Акрополь можно будет с 14:00 до 09:00.



Акрополь – свидетель древнего величия Греции / Unsplash

Ранее в Акрополь начали водить "элитарные туры"

Акрополь – без сомнения, принадлежит к списку мировых локаций, которые больше всего страдают от чрезмерного внимания туристов. Чтобы спасти древнюю достопримечательность, местные власти решили организовывать так называемые "элитарные туры". Путешественники, которые их приобретут, смогут посетить Акрополь с 07:00 до 09:00 и с 20:00 до 22:00. Туристы возмущены таким решением и протестуют.