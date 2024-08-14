Ни за что так не говорите: какая обыденная фраза способна спровоцировать скандал в Греции

Собираясь путешествовать, стоит ознакомиться с особенностями той страны, куда отправляетесь. Иначе можно попасть в серьезную неприятность. Блогер Даниэль рассказал, какая одна фраза может напрочь испортить вам отпуск в Греции.

Даниэль живет в Греции уже 14 лет. Туда он переехал из Великобритании. О своем опыте жизни на территории Греции Даниэль рассказывает на ютуб-канале. Парень признается, что в целом очень доволен своей рутиной в стране богов и героев. Однако, чтобы местные чувствовали себя с тобой комфортно, нужно придерживаться одного важного правила.

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Какую фразу ни за что нельзя говорить в Греции

Всех, кто прибывает в Грецию, Даниэль просит ни за что не просить в местных заведениях "турецкий кофе". Вместо этого стоит наслаждаться "греческим кофе". Хотя может показаться, что на самом деле они – идентичны. Однако, чтобы разобраться во всех тонкостях, нужно знать местные традиции и историю двух стран.

Да, это одно и то же, но вы находитесь в Греции. Мы должны с уважением относиться к тому, что когда мы находимся в определенной стране и заказываем что-то вроде "греческого кофе", это означает, что мы находимся в Греции, и он называется "греческий кофе", а не "турецкий",

– заявил Даниэль.



Кофе может улучшить или испортить отпуск / Unsplash

Так одна чашка кофе может или испортить отпуск, или, "растопить" сердца местных и превратить его в действительно классный.