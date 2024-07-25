Мечта миллионов: в какой европейской столице не бывает плохой погоды

Одни города страдают от аномальной жары. Другие от обильных дождей. Тем временем Валлетта получила статус королевы погоды. Она в столице Мальты – всегда замечательная.

Ученые даже провели специальное исследование. Оно показало, что погода в Валлетте в течение года фактически не меняется. Именно та стабильность, в которой так нуждается наш изменчивый мир.

Обратите внимание Не только невероятная красота, но и комфорт: Tripadvisor назвал лучшие пляжи мира в 2024 году

Почему Валетта – идеальный погодный город

В целом Мальта – райский уголок. Страна соединила фантастически красивые золотые пляжи и кристальную воду Средиземного моря. Тем более, что и погода приятно удивляет. Ученые подсчитали, что ежегодно в Валлетте – около 300 солнечных дней. Морской сезон длится там большую часть года: стартует в апреле и завершается в конце октября.



Валлетта – город с древней историей / Unsplash

Температура воздуха на Мальте вообще не уходит "в минусы". Зимой обычно фиксируют примерно +9 градусов. Между тем летом там фактически не бывает аномальной жары. Кроме того, на территории Валетты крайне редко бывают дожди. Если уж и есть, то – в ноябре.

Между тем море на Мальте – очень теплое. Метеорологи отмечают, что в целом – одно из самых мягких на территории Европы. Местные курорты – отличный вариант для людей, которые хотят отдохнуть с детьми.