Бюджетно и очень красиво: тревел-эксперты назвали самый популярный город на 2025 год

Туристический сезон 2024 года еще в разгаре. В то же время некоторые путешественники, которые уже вернулись из отпусков, планируют отдых на 2025 год. Уже отмечают, что самым перспективным городом для путешествий станет Йорк в Великобритании. К слову, его признали еще и самым дружелюбным городом для туристов.

Многие страны мира в этом году активно протестуют против туристов. Однако Великобритании это не касается. Страна до сих пор охотно принимает путешественников.

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Йорк – самый приветливый и самый особенный

Между тем уютный город Йорк вообще признали самым приятным на территории страны. На протяжении веков он переживал очень бурную историю (в частности, Войну Красной и Белой роз). Однако сейчас в Йорке – очень спокойно и даже лениво. Там можно провести отпуск мечты без стрессов и неприятных инцидентов.

Туристы отмечают, что Йорк – действительно магический город. Находясь там, чувствуешь, как древние сказки оживают, а все британские мифы о волшебниках и фейри – правдивы.



Йорк – город волшебства и магии / Unsplash

Стоит заметить, что Йорк – гастрономический рай. Каждый сентябрь там проводят Festival of Food and Drink. Туристы отмечают: каждый, кто хоть раз там побывает, будет мечтать о местных вкусностях всю свою жизнь. Кроме того, почти 60 ресторанов города имеют рейтинг 5 звезд.

Туристам на знакомство с Йорком рекомендуют выделить минимум 2 – 3 дня. В частности, стоит посетить Йоркский кафедральный собор и крупнейший в мире Национальный музей железной дороги. Также стоит подняться на местные стены, которые на протяжении веков оберегали город. Впервые увидев их, чувствуешь себя так, будто телепортируешься в прошлое.