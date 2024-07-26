Пейзажи на миллион: какие природные чудеса Европы идеальный вариант для отпуска

Отдых на природе, как можно дальше от шумных городов, один из главных тревел-трендов лета. Ведь так приятно провести время среди гор или у озера. Тем более тогда, когда европейские столицы буквально плавятся от жары.

К счастью, Европа – очень богата на природные чудеса. А некоторые ее пейзажи напоминают кадры из фантастических фильмов.

Обратите внимание Куда не стоит ехать летом: 5 самых переполненных туристических локаций Европы

Международный сервис денежных переводов TransferGo уже разобрался, какие природные локации – must visit этим летом.

Европа остается сердцем мирового туризма

В 2024 году миллионы туристов выбрали для отдыха Европу. Как сообщила Европейская туристическая комиссия, самыми популярными остаются два направления:

южноевропейское;

средиземноморское.

Прогнозируют, что в этом году туристы потратят на отдыхе 800 миллиардов евро. Это – рекордный показатель.

Конечно, европейские города остаются в тревел-трендах. Однако все чаще путешественники выбирают для отдыха именно природные чудеса. Замечают, что они помогают перезагрузиться и вдохновиться на новые жизненные вызовы.

Какие европейские природные чудеса стоит увидеть летом 2024 года

Озеро Гарда (Италия)

Отдых на севере Италии – одна из лучших идей для лета. Ежегодно сотни людей прибывают в регион Ломбардия, чтобы собственными глазами увидеть фантастически красивое озеро Гарда. Оно может похвастаться титулом крупнейшего в Италии и на равных конкурирует с распиаренным озером Комо.

Гарда славится мягким климатом. Горизонты озера оберегают от ветров итальянские Альпы, даря прекрасные пейзажи. Вокруг цветут апельсиновые и лимонные деревья, созревает виноград в виноградниках, а море цветов дарит неповторимый сладкий аромат. Там так легко почувствовать, что такое настоящая итальянская Dolce Vita.



Гарда – одна из самых романтичных локаций северной Италии / Unsplash

Стоит заметить, что Гарда прекрасно подойдет людям, которые любят купаться, однако по определенным причинам не могут комфортно чувствовать себя в морской воде. Берега Гарды ничем не уступают лучшим пляжам на побережьях.

На берегу Гарды расположены известные курортные городки. Однако настоящей жемчужиной считается древнее Сирмионе. Первые отдыхающие начали прибывать в Сирмионе еще во времена Римской империи. Город напоминает сказочную крепость, имеет свой замок и знаменитые термальные курорты.

Доломитовые Альпы (Италия)

Справедливо считаются одними из самых красивых в Европе. Туристы даже шутят: кто не был в Доломитах, тот не видел Италии. Интересно, что в 2009 году горы попали в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Находясь в Доломитах, стоит посетить:

озеро Добиако (ворота в Доломиты)

озеро Браес (одно из самых инстаграмных мест Европы, вы точно видели эти фото);

Пять Башен (эти скалы – визитная карточка Доломитов);

Лаго ди Сорапис (пейзажи – просто фантастические).

Зимой в Доломитовые Альпы едут поклонники зимних видов спорта. Между тем лето считается идеальным временем для путешественников, которые хотят впервые встретиться с горами. Долины цветут, а озера манят бирюзовой альпийской водой. Хотя купаться в них чаще всего не рекомендуют, поплавать на лодочке – must have.

Мистические Доломиты влюбляют с первого взгляда / Unsplash

К счастью, прибывая в Доломитовые Альпы, туристы могут выбрать комфортный для себя формат отдыха: от 5-звездочных отелей до ночевки в палатке под звездами. Между тем в местных ресторанах можно попробовать вкусные блюда итальянской и частично австрийской кухни. И, конечно, отсалютовать Доломитам аперолем.

Бледское озеро (Словения)

Часто можно услышать, что туристический потенциал Словении недооценивают. В частности, это касается и фантастического Бледского озера – самого большого и красивого на территории страны.

Оно расположилось в Юлийских Альпах и может похвастаться единственным островом на территории Словении. Там туристов ждет храм Вознесения Девы Марии. Если позвонить в местную колокольню, самое заветное желание непременно сбудется. Однако, чтобы попасть к святыне, придется преодолеть около 100 ступенек.

Сказочный Блед / Unsplash

На берегах озера – город Блед. Он имеет свой замок, уютную старую часть и хорошо развитую туристическую инфраструктуру. Туристов ждут уютные кафе и рестораны, отели, лавочки с локальными сувенирами.

На посещение Бледского озера достаточно выделить день. Однако он будет очень насыщенным и ярким, а потом непременно захочется вернуться в альпийскую сказку.

"Плитвицкие озера" (Хорватия)

Райский уголок когда-то был закрытым для туристов. Все изменилось только в прошлом веке, и с тех пор сотни тысяч туристов ежегодно приезжают, чтобы увидеть национальный парк "Плитвицкие озера". Уже более 40 лет он – в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В целом парк имеет:

удивительные озера (делятся на Верхние и Нижние);

мощные водопады;

древние пещеры, которые стали свидетелями не одной цивилизации.

Стоит заметить, что пока Европу накрывает аномальная жара, посетить "Плитвицкие озера" – замечательная идея. Там – очень мягкий климат, который приятно удивит поклонников прохлады.

Заметьте! За посещение "Плитвицких озер" придется заплатить. В высокий сезон, который продолжается сейчас, цена билета составляет 40 евро (почти 1800 гривен).

"Плитвицкие озера" – жемчужина Хорватии / Unsplash

Путешественники могут выбирать: посетить райский уголок на день или задержаться там. На территории парка расположены три отеля, еще один – можно найти поблизости.

Саксонская Швейцария (Германия)

Живописный национальный парк вблизи Дрездена расположен среди Эльбских песчаниковых гор. Идеальная локация, когда планируешь отпуск в Германии или Чехии, однако хочется убежать на день на природу.

Визитной карточкой парка является Бастай – песчаные скалы, которые как будто формируют мост. Свою славу туристической локации он получил еще двести лет назад и с тех пор продолжает вести путешественников таинственными тропами к прекрасным вершинам.

Бастай очаровывает / Unsplash

Также туристам рекомендуют:

посетить Ратен (сказочный город среди гор);

посетить Крепость Кенигштайн (ей – более 800 лет);

полюбоваться Лихтенхайнским водопадом;

побывать в Ратенском скальном театре.

, что, где бы вы ни отдыхали, помочь материально близким в Украине – легко. Для этого достаточно воспользоваться услугами международного сервиса. Быстро, удобно и по выгодному курсу. Если же присоединиться к программе, можно получить еще и приятные денежные бонусы.