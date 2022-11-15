Как и чем греются испанцы без центрального отопления зимой

Далеко не всюду в Европе в домах есть центральное отопление. Но даже в относительно теплых странах бывает достаточно холодно зимой, а ухудшают условия сильные ветры и влажность. Следовательно, квартиры быстро остывают.

Например, на Пиренейском полуострове, известном своим теплым и мягким климатом, бывает холодная и влажная погода. Самые холодные месяцы – январь и декабрь. Зимой на побережье ветры продуваются до костей, а в горах температура опускается ниже нуля и выпадает снег.

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Следовательно, в разных частях Европы для обогрева жилья используют разные способы. А чтобы сэкономить, люди часто просто одеваются теплее и укрываются теплыми одеялами.

Что касается Испании, то здесь также почти нет центрального отопления. В солнечную погоду на улице иногда теплее, чем в домах. Дело в том, что испанцы экономят на отоплении, поскольку электроэнергия в стране не дешевая.

Чем обогревают квартиры в Испании

Кондиционер. Из-за теплого климата во многих квартирах установлены кондиционеры. Зимой их включают на обогрев. Но испанцы пытаются экономить, так что включают его только при крайней необходимости.

Из-за теплого климата во многих квартирах установлены кондиционеры. Зимой их включают на обогрев. Но испанцы пытаются экономить, так что включают его только при крайней необходимости. Газ. Есть либо газовые котлы, либо можно приобрести отдельно газовый баллон и к нему специальное устройство, обогревающее помещения локально.

Есть либо газовые котлы, либо можно приобрести отдельно газовый баллон и к нему специальное устройство, обогревающее помещения локально. Электрические обогреватели любого формата.

любого формата. Утепление одеждой. Обычно испанцы просто одеваются теплее, пользуются пледами и утепленной домашней обувью.

Без отопления температура в испанских домах зимой составляет в среднем 12 – 15 градусов.