Как и чем греются испанцы без центрального отопления зимой

15 ноября 2022 , 15:11
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Источник:

телеграм-канал Эмиграция в Европу

Далеко не всюду в Европе в домах есть центральное отопление. Но даже в относительно теплых странах бывает достаточно холодно зимой, а ухудшают условия сильные ветры и влажность. Следовательно, квартиры быстро остывают.

Например, на Пиренейском полуострове, известном своим теплым и мягким климатом, бывает холодная и влажная погода. Самые холодные месяцы – январь и декабрь. Зимой на побережье ветры продуваются до костей, а в горах температура опускается ниже нуля и выпадает снег.

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Следовательно, в разных частях Европы для обогрева жилья используют разные способы. А чтобы сэкономить, люди часто просто одеваются теплее и укрываются теплыми одеялами.

Что касается Испании, то здесь также почти нет центрального отопления. В солнечную погоду на улице иногда теплее, чем в домах. Дело в том, что испанцы экономят на отоплении, поскольку электроэнергия в стране не дешевая.

Чем обогревают квартиры в Испании

  • Кондиционер. Из-за теплого климата во многих квартирах установлены кондиционеры. Зимой их включают на обогрев. Но испанцы пытаются экономить, так что включают его только при крайней необходимости.
  • Газ. Есть либо газовые котлы, либо можно приобрести отдельно газовый баллон и к нему специальное устройство, обогревающее помещения локально.
  • Электрические обогреватели любого формата.
  • Утепление одеждой. Обычно испанцы просто одеваются теплее, пользуются пледами и утепленной домашней обувью.

Без отопления температура в испанских домах зимой составляет в среднем 12 – 15 градусов.

Автор: Назарій Сорока