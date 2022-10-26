Обязательный PESEL и отмена льгот: новые изменения к закону о поддержке украинцев в Польше

Почти каждый пятый украинец в Польше лишился права на получение денежных пособий из-за нарушения условий пребывания в стране. И чтобы исключить случаи неправомерного получения социальных выплат, польские власти предложили некоторые изменения к Закону "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства".

Следовательно, проект очередной поправки к закону о поддержке граждан Украины вносит много существенных изменений. В частности ZUS сможет проверять каждый приезд и отъезд украинских беженцев. Что еще изменится для украинцев, уехавших в Польшу в поисках спасения от войны, рассказываем дальше.

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Польша проверяет украинцев, которые получают выплаты и возвращаются домой

В Польше беженцам, выехавшим из страны более чем на 30 дней, массово отменяют выплаты денежных пособий. Речь идет о программах "500+" и "Семейный попечительский капитал". И после мониторинга стало известно, что в результате длительного выезда из Польши более 80 тысяч украинцев лишились права на получение социальных выплат.

Согласно Закону "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства", прибывшие в Польшу после 24 февраля имеют право легально находиться на территории страны в течение 18 месяцев. Беженцы также могут выезжать за границу, но не больше месяца. Выезд на более длительный срок лишает гражданина Украины права пребывания в Польше, а также отменяются все льготы.

Это значит, что украинцам, получающим социальную поддержку в Польше, нужно более тщательно планировать свои поездки за границу.

Что есть основанием для проведения проверок и приостановки выплат:

данные из реестра пограничной службы;

информация от самих получателей о возникновении обстоятельств, приводящих к потере права на выплаты;

информация от третьих лиц о выезде гражданина Украины из Польши более чем на 30 дней;

вызов граждан Украины в ZUS на личную явку для предоставления доказательств, подтверждающих проживание в Польше (должны появиться в течение 3-х дней).

Украинцы должны обязательно иметь номер PESEL

Среди прочего, граждане Украины обязаны будут иметь номер PESEL. Об этом также говорится в проекте изменений к спецзакону о помощи украинцам в Польше. На сегодня уже более 1,4 миллиона беженцев из Украины, приехавших в Польшу с началом великой российско-украинской войны, получили номер PESEL. Однако остаются и те, кто этого еще не сделал.

Согласно предложенным изменениям, граждане Украины будут иметь 30 дней, чтобы подать заявку на оформление номера PESEL. Скорее всего, это требование будет распространяться и на детей, что облегчит контроль за исполнением обязательного образования.