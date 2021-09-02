Как отличить недобросовестных посредников: объяснение экспертов по трудоустройству за рубежом

По данным социологической группы "Рейтинг", треть украинцев хочет уехать работать за границу. Большинство из них – это молодые люди. Но такие люди, физически здоровые и неопытные, легко могут стать жертвами недобросовестных работодателей и посредников. Специалисты по трудоустройству за рубежом рассказали, как этого избежать.

Главные правила проверки посредников рассказали управляющий партнер компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов и эксперт по трудоустройству Андрей Марисюк. По словам специалистов, главное – тщательно проверять информацию самостоятельно, а не слепо доверять обещаниям компаний.

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Чего никогда не делают надежные компании-посредники

Управляющий партнер компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов рассказал, что первый и наиболее очевидный признак обмана – это когда представитель требует от клиента деньги. Брать оплату с трудовых мигрантов за трудоустройство за рубежом запрещено, предупреждает эксперт.

Если вам говорят "заплатите деньги", – здесь уже кроется или обман, или просто на вас зарабатывают. И чем это закончится – непонятно. Еще раз: брать деньги за трудоустройство за рубежом запрещено,

– отмечает Виталий Михайлов.

Сначала эксперт советует проверить лицензию. Следующим шагом должно быть изучение отзывов. Далее следует убедиться в том, что от работника не требуют денег. Затем нужно ставить вопросы: куда отправляют человека на работу, на каких условиях и тому подобное.

С какими проблемами сталкиваются работники из Украины за рубежом

Кроме привлекательной зарплаты, эмигранты надеются на лучшие условия жизни и самореализацию. Однако, так везет единицам, говорят эксперты.

Сами же работники часто рассказывают о напряженном графике работы, который забирает все силы.

Мы начинаем работать в 6:00 и заканчиваем в 16:00, с понедельника по пятницу. Это 10-часовой рабочий день. Плюс суббота у нас также рабочая, с 6:00 до 12:00. Поэтому когда ты приходишь домой, то у тебя ни силы, ни желания ни на что уже не остается,

– рассказывает работник Андрей Зеланс.

Кроме изнурительных будней, подстерегает работников за границей и множество рисков, о которых работодатели не говорят. Эксперты предостерегают, что даже физически здоровый человек может пострадать от тяжелой работы. Например, тот, кто никогда не работал на поле, не выдержит нагрузок.

Также от рабочих нередко скрывают условия труда, которые серьезно вредят здоровью. Андрей Марисюк рассказывает, что в новых работниках постоянно нуждаются заводы по производству различной химии. Например, гелей, порошков и других продуктов.

После такой работы даже у вполне здоровых людей часто возникает аллергия. Тогда они либо возвращаются в Украину, или меняют работу на другую. Поэтому такие заводы намеренно скрывают свои истинные процессы и называют работу не, например, производством стиральных порошков, а работой с бытовыми товарами.

Поэтому Андрей Марисюк рекомендует ни в коем случае не верить словам посредников, а стараться максимально проверять полученную информацию. Ведь они довольно часто говорят то, что им выгодно.