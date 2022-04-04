Как открыть счет в польском банке с внутренним украинским паспортом: перечень учреждений

Польские компании активно поддерживают украинцев во время противостояния российским оккупантам. Финансовые учреждения – не исключения.

Так, некоторые польские банки упростили для украинцев процессы открытия счетов. Теперь открыть счет можно даже без биометрического загранпаспорта.

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РКО Bank Polski

В этом банке для новых клиентов из Украины открывают специальные счета на основании внутреннего паспорта, ID-карты, временного удостоверения личности, выданного посольством Украины в Польше, идентификационного номера PESEL или карты поляка. Оплата за пользование счетами не будет взиматься в течение 12 месяцев. При этом не обязательно указывать адрес или номер телефона.

Alior

Для открытия счета в банке Alior принимают украинский паспорт, карту побыту или временное удостоверение личности иностранца. Комиссию за обслуживание счета с граждан Украины также не будут взиматься в течение года.

ING Bank

В этом банке украинские граждане могут открыть счет с биометрическим или небиометрическим загранпаспортом, ID-картой или на основании другого документа с фотографией, идентифицирующего личность и выданного учреждениями Польши или дипломатическим представительством Украины. Также нужно показать идентификационный код налогоплательщика и подтверждение прибытия в Польшу после 24 февраля 2022 года и написать заявление с указанным адресом проживания в Польше (даже если это пункт размещения беженцев или адрес знакомых, у которых человек временно остановился). Комиссии за пользование счетом тоже нет.

Credit Agricol Bank Polska

Украинцам, прибывшим в Польшу после 24 февраля 2022 года, для открытия счета в этом финансовом учреждении нужно иметь загранпаспорт или ID-карту, карту побыту или временное удостоверение личности иностранца.

Santander Bank Polska

Чтобы открыть счет Santander Bank Polska, нужно иметь один из следующих документов:

загранпаспорт;

ID-карту гражданина Украины;

визу типа С или D шенгенской зоны;

карту побыту с разрешением на временное или постоянное проживание;

вид на жительство долгосрочного резидента ЕС;

вид на жительство другого государства Шенгенской зоны;

временное удостоверение личности иностранца.

У новых клиентов из Украины банк не потребует подтверждения адреса проживания и факта получения дохода в Польше.