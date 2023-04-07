Кое-кто спит на улице: ирландские отели все чаще отказываются от беженцев
Источник:The Irish Examiner
Ирландия стала страной, принявшей немало украинских беженцев. Впрочем, за год приема многое изменилось, в том числе с 1 апреля правительство Ирландии сняло действовавший зимой запрет на выселение беженцев.
Отели Ирландии начали отказываться от беженцев
Так, многие гостиницы решили не продлевать контракты. Поэтому к середине месяца более 1 200 беженцев должны выселиться из номеров.
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Гостиничные заведения решили не продлевать контракты на их размещение. Соответственно беженци лишатся возможности разместиться на 1 228 койко-мест.
Комитет Кабинета министров по Украине получил документ о том, что приоритет по размещению должен быть отдан женщинам и детям.
Прогнозируют больший дефицит жилья из-за прибытия новых беженцев
Ежедневно в Ирландию прибывает около 85 украинцев и 29 претендентов на получение международной защиты, то есть статуса беженца.
В настоящее время насчитывается 432 беженца, которым не было предоставлено государственное жилье, и некоторые из них, как считают власти, спят на улице,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что транзитный узел Citywest остается закрытым для вновь прибывших, поскольку сейчас он перегружен.
Временное размещение беженцев в Ирландии / Фото dublinlive.ie
В стране уже строят новое жилье для беженцев
В Ирландии строят модульные дома, но сроки переносятся на лето 2023 года. Жилье на 1 195 койко-мест находится на стадии строительства. Все 700 модульных домов должны быть построены к августу.
С ноября было выделено 679 объектов недвижимости по схеме "домов для отдыха" для временного проживания. Всего в таком жилье размещено 2 229 украинцев.