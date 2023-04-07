Кое-кто спит на улице: ирландские отели все чаще отказываются от беженцев

Так, многие гостиницы решили не продлевать контракты. Поэтому к середине месяца более 1 200 беженцев должны выселиться из номеров.

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Гостиничные заведения решили не продлевать контракты на их размещение. Соответственно беженци лишатся возможности разместиться на 1 228 койко-мест.

Комитет Кабинета министров по Украине получил документ о том, что приоритет по размещению должен быть отдан женщинам и детям.

Прогнозируют больший дефицит жилья из-за прибытия новых беженцев

Ежедневно в Ирландию прибывает около 85 украинцев и 29 претендентов на получение международной защиты, то есть статуса беженца.

В настоящее время насчитывается 432 беженца, которым не было предоставлено государственное жилье, и некоторые из них, как считают власти, спят на улице,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что транзитный узел Citywest остается закрытым для вновь прибывших, поскольку сейчас он перегружен.

Временное размещение беженцев в Ирландии / Фото dublinlive.ie

В стране уже строят новое жилье для беженцев

В Ирландии строят модульные дома, но сроки переносятся на лето 2023 года. Жилье на 1 195 койко-мест находится на стадии строительства. Все 700 модульных домов должны быть построены к августу.

С ноября было выделено 679 объектов недвижимости по схеме "домов для отдыха" для временного проживания. Всего в таком жилье размещено 2 229 украинцев.