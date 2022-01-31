Отечественные книги за границей: Украинскую библиотеку открыли в столице Грузии

В Национальной парламентской библиотеке в Тбилиси состоялось торжественное открытие Украинской библиотеки. Параллельно в этом помещении была представлена ​​фотовыставка "Дети Украины: традиции и современность".

Событие произошло благодаря участию представителей украинской общины и диаспоры Грузии, посла Украины, а также при содействии Украинского института. Об этом Посольство Украины в Грузии рассказало на своей официальной странице в фейсбуке.

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Подробнее об открытии Украинской библиотеки в Грузии

Украинская библиотека в столичной грузинской Национальной Парламентской Библиотеке была открыта 28 января. Готовиться к этому событию начали еще с 8 февраля 2018, когда был подписан Меморандум об открытии Украинского уголка в упомянутой библиотеке, дальнейшее сотрудничество и организацию совместных проектов, отмечают в Посольстве. Весь этот промежуток времени Посольство Украины в Грузии активно пополняло книжные фонды Национальной Парламентской Библиотеки.

Украинская библиотека будет работать по будням с 10:00 до 18:00. Чтобы получить украинскую книгу, нужно посетить паспорт и оформить на месте читательский билет. Библиотеку пообещали регулярно обогащать новинками.

В Тбилиси открыть Украинскую библиотеку / Фото из фейсбука Посольства Украины в Грузии

Кроме того, в помещении Парламентской Библиотеки в Тбилиси открыли этнофотовыставку под названием "Дети Украины: традиции и современность". Она состоит из 20 портретов детей воинов АТО, одетых в аутентичный украинский наряд.

В Тбилиси открыть этнофотовыставку на украинскую тематику / Фото из фейсбука Посольства Украины в Грузии