Где отдыхают миллиардеры и сколько они могут заплатить за отпуск

Праздничные отпуска зимой – это долгожданный отдых для всех. Зимнее путешествие может быть очень ярким на горнолыжных курортах или, наоборот, на пляже у моря или океана. И те, кто может выложить за отпуск заоблачные суммы, любят и заснеженные вершины, и теплые морские волны.

Состоятельные туристы нередко готовы платить десятки тысяч долларов за роскошные отели и апартаменты. Добавьте к этому перелеты на частных самолетах, изысканные деликатесы в меню и частные развлечения – именно так проводят свои отпуска самые богатые люди в мире.

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Роскошные зимние отпуска: где отдыхают в США

И миллиардеры, и мировые звезды преимущественно празднуют Рождество в кругу семьи. Кто-то едет с семьей в пляжные коттеджи или на семейное ранчо. Многие американские богачи имеют частные домики в Аспене, где любят отдыхать с близкими зимой.

Аспен – это городок в штате Колорадо, где расположился роскошный горнолыжный курорт. Именно здесь самая большая концентрация богатых людей в США: один на каждые 67 жителей имеет капитал более чем в 30 миллионов долларов. Здесь отдыхают миллиардеры Джефф Безос (Amazon) и Майкл Делл (Dell).

Среди других популярных американских курортов – озеро Тахо в Калифорнии и Неваде, а также уютный город Уэйл в штате Колорадо.

Аспен привлекает богачей спокойствием и природой / Фото Unsplash

Как миллиардеры расслабляются в Европе

В Европе самыми популярными среди богатых туристов остаются горнолыжные курорты Вербье и Гштаад в Швейцарии, Куршевель во французских Альпах и Кицбюэль в Австрии, где ежегодно проходят популярные гонки. Отдыхать в Куршевеле любят Дэвид и Виктория Бекхэмы, принц Уильям и Кейт Миддлтон и Элтон Джон.

Элитный курорт во французских Альпах / Фото Pixabay

Звезды любят приезжать на курорты, где есть обустроенное место с организованными и привычными локациями для отдыха элитного класса. В Кицбюэле есть филиал японского ресторана Zuma, а в Куршевеле – один из роскошных отелей сети Cheval Blanc. Состоятельные отдыхающие любят останавливаться в проверенных местах без экспериментов.

Место под солнцем

Но есть те, кто на зимние праздники предпочитает отдых на жарком пляже. Одним из самых популярных направлений в настоящее время остаются Карибы. Сен-Бартелеми в Карибском море еще называют "Островом миллионеров". Здесь проходят громкие вечеринки на Новый год. И именно на Карибском побережье можно зимой заметить яхты мировых миллиардеров.

Карибские пляжи нравятся богатым туристам зимой / Фото Pixabay

Также популярен среди богачей курорт Джамби-Бэй на карибском острове Антигуа. По слухам, здесь есть дома у Опры Уинфри и Ричарда Брэнсона. Виллу здесь можно арендовать за 13 000 долларов за ночь.

Некоторые фанаты теплых курортов на Рождество и Новый год улетают в Африку. Самые богатые могут снять частные виллы в заповедниках Кении и Национальном парке Танзании. Такое роскошное проживание может обойтись до 40 000 долларов за ночь.