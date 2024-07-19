Райский уголок: на каком острове Хорватии фактически не бывает путешественников

Ежегодно сотни тысяч туристов выбирают Хорватию для летнего отдыха. Однако и там до сих пор можно найти уединенный райский уголок. Речь идет об острове Сильба.

На постоянной основе на острове Сильба проживают лишь около 200 человек. Автомобили там – запрещены, поэтому местные пользуются только грузовыми тележками.

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Почему стоит посетить остров Сильба

Даже среди в целом солнечной Хорватии остров Сильба – рекордсмен. Морской сезон там начинается уже в конце апреля и продолжается как минимум до начала октября. Пляжи на острове – просто фантастические, а вода – кристально-чистая.



Хорватия славится своими пляжами / Unsplash

Единственный населенный пункт на острове – городок Торета. Там есть две продуктовые магазины и две пекарни, а также – десятки ресторанов. Туристов призывают попробовать местную еду. В частности, салями из вепря и "жженый сыр". Запивать деликатесы рекомендуют вином и пивом.

Стоит заметить, что отелей на территории острова Сильба нет, поэтому остаться там на ночь не получится. В то же время добраться туда – довольно просто: лодки и катера отправляются из самых популярных туристических локаций Хорватии.

Остров имеет свою Башню любви

Одной из самых популярных локаций острова является Башня любви. Ее построил капитан Петар Мариник для своей возлюбленной Доменики в 1872 году. С башни красавица должна была наблюдать за всеми кораблями, которые в то время прибывали на Сильбу. Драмы этой истории добавляет то, что Доменика – дочь Антонии Мауро – первой любви Петара. Девушка не дождалась его с заработков. Тогда Петар решил жениться на ее дочери и годами ждал, пока она повзрослеет. Именно Антонии он сначала обещал построить башню.